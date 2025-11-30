Командир "Ахиллеса" рассказал, что нужно для эффективного сбивания дронов РФ

Работа ППО. Фото: ПС ВСУ

Украине необходимо создать единое радиоэлектронное поле, чтобы эффективно сбивать российские дроны и усилить национальную систему ПВО. Решение правительства разрешить частным компаниям формировать собственные вооруженные группы открывает путь к созданию более гибкой и технологичной обороны.

Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как Украина может усилить способность сбивать дроны

Федоренко пояснил, что новая правительственная инициатива по привлечению частных компаний к созданию мобильных групп ПВО может существенно усилить защиту украинского неба. По его словам, ключевым условием успешной работы таких подразделений является формирование единого радиоэлектронного поля — комплексной системы, которая объединит мобильные огневые группы, средства ПВО и дроны-перехватчики.

"Ситуация чрезвычайно важна. Для того чтобы сбивать вражеские беспилотники, мы должны иметь единое радиоэлектронное поле. Оно обеспечивается разным количеством номенклатуры радиолокационных станций, которые обнаруживают воздушные цели в украинском небе, когда они летят по территории страны. Когда мы видим беспилотники противника их необходимо уничтожить, для этого нужны средства ПВО мобильные огневые группы, боевая и малая авиация и дроны-перехватчики. Сейчас Силы обороны активно наращивают способности по количеству экипажей, которые способны пилотировать дроны-перехватчики, и собственно количество этих дронов, которые уже изготавливаются украинскими компаниями", — рассказал военный.

Федоренко подчеркнул, что частные компании получат возможность нанимать специалистов, которые не могут служить в ВСУ по разным причинам, в частности по состоянию здоровья или по другим обстоятельствам. К таким группам смогут присоединяться и женщины. Кроме того, компании будут обеспечивать свои подразделения необходимой техникой, после чего они будут интегрированы в общую систему ПВО под координацией военных.

Напомним, Украина и Норвегия договорились о совместном производстве дронов.

А также ранее Даниил Гетманцев отмечал, что Украина стремится стать мировым лидером по производству БпЛА.