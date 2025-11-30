Відео
Головна Армія Військовий сказав, що потрібно для ефективного збиття дронів

Військовий сказав, що потрібно для ефективного збиття дронів

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 20:47
Командир "Ахіллесу" розповів, що потрібно для ефективного збиття дронів РФ
Робота ППО. Фото: ПС ЗСУ

Україні необхідно створити єдине радіоелектронне поле, щоб ефективно збивати російські дрони та посилити національну систему ППО. Рішення уряду дозволити приватним компаніям формувати власні озброєні групи відкриває шлях до створення гнучкішої та технологічнішої оборони.

Про це заявив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

Як Україна може посилити спроможність збивати дрони

Федоренко пояснив, що нова урядова ініціатива щодо залучення приватних компаній до створення мобільних груп ППО може суттєво підсилити захист українського неба. За його словами, ключовою умовою успішної роботи таких підрозділів є формування єдиного радіоелектронного поля — комплексної системи, яка об'єднає мобільні вогневі групи, засоби ППО та дрони-перехоплювачі.

"Ситуація надзвичайно важлива. Для того щоб збивати ворожі безпілотники, ми мусимо мати єдине радіоелектронне поле. Воно забезпечується різною кількістю номенклатури радіолокаційних станцій, які виявляють повітряні цілі в українському небі, коли вони летять по території країни. Коли ми бачимо безпілотники противника їх необхідно знищити, для цього потрібні засоби ППО мобільні вогневі групи, бойова й мала авіація та дрони-перехоплювачі. Зараз Сили оборони активно нарощують спроможності за кількостю екіпажів, які здатні пілотувати дрони-перехоплювачі, та власне кількість цих дронів, які вже виготовляються українськими компаніями", — розповів військовий.

Федоренко підкреслив, що приватні компанії отримають можливість наймати фахівців, які не можуть служити у ЗСУ з різних причин, зокрема за станом здоров'я або через інші обставини. До таких груп зможуть долучатися і жінки. Окрім того, компанії забезпечуватимуть свої підрозділи необхідною технікою, після чого вони будуть інтегровані в загальну систему ППО під координацією військових.

Нагадаємо, Україна та Норвегія домовилися про спільне виробництво дронів.

А також раніше Данило Гетманцев наголошував, що Україна прагне стати світловим лідером по виробництву БпЛА.

ППО дрони війна в Україні БпЛА виробництво зброї
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
