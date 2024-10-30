Військові КНДР в Україні — скільки солдатів готові воювати на боці РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 12 тисяч північнокорейських солдатів готові воювати на боці Росії. Також вже відомо про війська КНДР на фронті в Україні.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю представникам провідних ЗМІ країн Північної Європи.

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"Ми не чекаємо, ми розуміємо, що будуть іще додаткові тисячі, вони вже в дорозі. Ми отримуємо інформацію від нашої розвідки, що має приїхати десь близько 12 тисяч, і вони будуть битися проти нас. Ця інформація на сьогодні", — сказав український президент.

Крім того, раніше Зеленський заявляв, що на території РФ уже перебувають 3 тисячі військовослужбовців Північної Кореї. Серед них і солдати, і офіцери. Військове керівництво Росії також використовує їх і на території України.

Також лідер України закликав світ реагувати на солдатів КНДР у Росії. За його словами, голос США, НАТО, Глобального Півдня, Китаю та західних партнерів не звучить так гучно, як має звучати зараз щодо присутності північнокорейського контингенту на території Росії.

"Я вважаю це дуже небезпечним. Це відкриває нову сторінку цієї війни", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що найближчими днями солдати з Північної Кореї можуть опинитися на полі бою проти України.

Також ми писали, що 28 жовтня у НАТО вперше підтвердили, що КНДР надіслала своїх військових для війни в Україні. Частина з них вже перебуває на Курщині.

Водночас у Пентагоні заявили, що для України не буде жодних нових обмежень на використання зброї США, якщо сили КНДР вступлять у бій.