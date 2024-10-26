Зеленський попередив про можливу участь солдатів Північної Кореї у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже днями солдати Північної Кореї можуть бути на полі бою проти України. За його словами, Москва налаштована на продовження агресії.

Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні у суботу, 26 жовтня.

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Участь КНДР у війні

Зеленський наголосив, що Росія намагається збільшити своє оборонне виробництво, і саме за рахунок обходу санкцій.

"І саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї. Це умови, коли відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України тільки спонукає Путіна вкладатись далі в терор", — зазначив він.

За його словами, світ здатен зупинити розгортання війни, однак абстракцій та слів для цього замало, адже потрібні конкретні кроки. Глава держави наголосив, що Україна дала всі такі кроки в Плані перемоги. Зеленський каже, що очікує на більший тиск на Росію та підтримку України.

Робота України з партнерами

Український лідер зазначив, що наступний тиждень буде часом дуже активної роботи з партнерами заради підтримки бійців ЗСУ на фронті та заради стратегії примусу Росії до завершення війни.

"Ми готуємо важливі сигнали підтримки", — додав Зеленський.

Нагадаємо, тисячі військових КНДР вже прибули до Росії. Передбачається, що вони підтримуватимуть окупантів під час контрнаступу на Курщині.

Також країни НАТО розглядають реакції на можливе залучення солдатів КНДР до війни в Україні. Визначено два ключові напрямки: підвищення підтримки України та зміцнення зв'язків Альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні.