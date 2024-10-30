Военные КНДР в Украине — сколько солдат готовы воевать на стороне РФ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 12 тысяч северокорейских солдат готовы воевать на стороне России. Также уже известно о войсках КНДР на фронте в Украине.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы.

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"Мы не ждем, мы понимаем, что будут еще дополнительные тысячи, они уже в пути. Мы получаем информацию от нашей разведки, что должно приехать где-то около 12 тысяч, и они будут сражаться против нас. Эта информация на сегодня", — сказал украинский президент.

Кроме того, ранее Зеленский заявлял, что на территории РФ уже находятся 3 тысячи военнослужащих Северной Кореи. Среди них и солдаты и офицеры. Военное руководство России также использует их на территории Украины.

Также лидер Украины призвал мир реагировать на солдат КНДР в России. По его словам, голос США, НАТО, Глобального Юга, Китая и западных партнеров не звучит так громко, как должно звучать сейчас о присутствии северокорейского контингента на территории России.

"Я считаю это очень опасным. Это открывает новую страницу этой войны", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Зеленский также заявил, что в ближайшие дни солдаты из Северной Кореи могут оказаться на поле боя против Украины.

Также мы писали, что 28 октября НАТО впервые подтвердили, что КНДР направила своих военных для войны в Украине. Часть из них уже находится в Курщине.

В то же время в Пентагоне заявили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование оружия США, если силы КНДР вступят в бой.