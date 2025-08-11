Які роботи використовують ЗСУ

Скільки наземних роботів отримали ЗСУ в липні — дані Міноборони
Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони вісім нових наземних роботизованих комплексів (НРК). Всі вони українського виробництва.
Про це повідомили у Міноборони.
Скільки роботизованих комплексів допущено до експлуатації у 2025 році
Зазначається, що більшість допущених до експлуатації у липні НРК здатні виконувати логістичні, спеціальні завдання, евакуйовувати поранених.
"Серед новинок липня є й універсальні багатофункціональні платформи. Українські наземні роботи сконструйовані на гусеничних або колісних шасі, обладнані сучасними системами зв’язку та передачі відео. Працюють за різних погодних умов, здатні долати значні дистанції", — йдеться в повідомленні.
Загалом з початку 2025 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації 40 наземних роботизованих комплексів, і всі вони українського виробництва. Торік до експлуатації допущено майже 60 НРК, позаторік — 13.
