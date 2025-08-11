Які роботи використовують ЗСУ

Наземний роботизований комплекс. Фото: Міноборони

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони вісім нових наземних роботизованих комплексів (НРК). Всі вони українського виробництва.

Про це повідомили у Міноборони.

Реклама

Читайте також:

Скільки роботизованих комплексів допущено до експлуатації у 2025 році

Зазначається, що більшість допущених до експлуатації у липні НРК здатні виконувати логістичні, спеціальні завдання, евакуйовувати поранених.

"Серед новинок липня є й універсальні багатофункціональні платформи. Українські наземні роботи сконструйовані на гусеничних або колісних шасі, обладнані сучасними системами зв’язку та передачі відео. Працюють за різних погодних умов, здатні долати значні дистанції", — йдеться в повідомленні.

Загалом з початку 2025 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації 40 наземних роботизованих комплексів, і всі вони українського виробництва. Торік до експлуатації допущено майже 60 НРК, позаторік — 13.

Нагадаємо, нещодавно український військовий поділився досвідом використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених з поля бою.

Також ГУР показало, як робот "Лють" знищує росіян із кулемета.