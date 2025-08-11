Відео
Головна Армія Скільки наземних роботів отримали ЗСУ в липні — дані Міноборони

Скільки наземних роботів отримали ЗСУ в липні — дані Міноборони

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 15:09
Які роботи використовують ЗСУ
Наземний роботизований комплекс. Фото: Міноборони

Протягом липня 2025 року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони вісім нових наземних роботизованих комплексів (НРК). Всі вони українського виробництва. 

Про це повідомили у Міноборони.

Читайте також:

Скільки роботизованих комплексів допущено до експлуатації у 2025 році

Зазначається, що більшість допущених до експлуатації у липні НРК здатні виконувати логістичні, спеціальні завдання, евакуйовувати поранених.

"Серед новинок липня є й універсальні багатофункціональні платформи. Українські наземні роботи сконструйовані на гусеничних або колісних шасі, обладнані сучасними системами зв’язку та передачі відео. Працюють за різних погодних умов, здатні долати значні дистанції", — йдеться в повідомленні.

Загалом з початку 2025 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації 40 наземних роботизованих комплексів, і всі вони українського виробництва. Торік до експлуатації допущено майже 60 НРК, позаторік — 13. 

Нагадаємо, нещодавно український військовий поділився досвідом використання наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених з поля бою.

Також ГУР показало, як робот "Лють" знищує росіян із кулемета.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
