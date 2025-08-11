Видео
Главная Армия Сколько наземных роботов получили ВСУ в июле — данные Минобороны

Сколько наземных роботов получили ВСУ в июле — данные Минобороны

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 15:09
Какие роботы используют ВСУ
Наземный роботизированный комплекс. Фото: Минобороны

В течение июля 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны восемь новых наземных роботизированных комплексов (НРК). Все они украинского производства.

Об этом сообщили в Минобороны.

Читайте также:

Сколько роботизированных комплексов допущено к эксплуатации в 2025 году

Отмечается, что большинство допущенных к эксплуатации в июле НРК способны выполнять логистические, специальные задачи, эвакуировать раненых.

"Среди новинок июля есть и универсальные многофункциональные платформы. Украинские наземные роботы сконструированы на гусеничных или колесных шасси, оборудованы современными системами связи и передачи видео. Работают при различных погодных условиях, способны преодолевать значительные дистанции", — говорится в сообщении.

Всего с начала 2025 года оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в целом 40 наземных роботизированных комплексов и все они украинского производства. В прошлом году к эксплуатации допущено почти 60 НРК, в позапрошлом году — 13.

Напомним, недавно украинский военный поделился опытом использования наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с поля боя.

Также ГУР показало, как робот "Лють" уничтожает россиян из пулемета.

Минобороны ВСУ эвакуация робот война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
