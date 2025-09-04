Відео
Головна Армія Скільки людей перебуває в Часовому Яру — деталі від міськради

Скільки людей перебуває в Часовому Яру — деталі від міськради

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 12:16
Хто контролює Часів Яр — скільки людей залишилось в місті
Зруйновані будинки у Часовому Яру. Фото: facebook/24th.brigade

Російські війська повністю зруйнували місто Часів Яр у Донецької області. Зараз там немає жодної вцілілої будівлі, але все одно там перебувають люди.

Про це розповів начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус в ефірі Ранок.LIVE 4 вересня. 

Читайте також:

Скільки людей в Часовому Яру зараз

Чаус розповів, що Часів Яр повністю зруйнований. За його словами, в місті фактично не залишилось жодної цілої будівлі — всі або пошкоджені, або зруйновані.

"Станом на зараз в місті відбуваються відкриті бойові дії. Там вже понад місяць справжнє пекло і фактично не залишилось ні одного цілого об'єкту чи будівлі: все пошкоджене або зруйноване", — сказав начальник міськради. 

Він додав, що в місті ще залишаються цивільні особи, які спочатку не хотіли виїжджати з деяких причин, а станом на зараз ця можливість дуже обмежена. Перш за все через безпекову ситуацію.

Зазначимо, в останні дні липня росіяни заявили, що нібито контролюють Часів Яр. Однак речник Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі "РБК-Україна" спростував цю інформацію. За його словами, "РФ знову бреше", а ситуація  в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці. 

Водночас за даними українського OSINT-проєкту DeepState від 30 липня, під контролем окупаційних військ заходяться східна та північна частини міста. 

Нагадаємо, в липні росіяни протягом трьох діб імітували наступальні дії у Часовому Яру, аби отримати відпустку. Вони знімали відео з прапорами та здійснили невдалу спробу штурму позицій Сил оборони.

Крім того, командування РФ посилає на штурми Часового Яру жінок. Через колосальні втрати у бій уже йдуть не професійні військові.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
