Главная Армия Сколько людей находится в Часовом Яру — детали от горсовета

Сколько людей находится в Часовом Яру — детали от горсовета

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 12:16
Кто контролирует Часов Яр — сколько людей осталось в городе
Разрушенные дома в Часовом Яру. Фото: facebook/24th.brigade

Российские войска полностью разрушили город Часов Яр в Донецкой области. Сейчас там нет ни одного уцелевшего здания, но все равно там находятся люди.

Об этом рассказал начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус в эфире Ранок.LIVE 4 сентября.

Сколько людей в Часовом Яру сейчас

Чаус рассказал, что Часов Яр полностью разрушен. По его словам, в городе фактически не осталось ни одного целого здания — все или повреждены, или разрушены.

"По состоянию на сейчас в городе происходят открытые боевые действия. Там уже больше месяца настоящий ад и фактически не осталось ни одного целого объекта или здания: все повреждено или разрушено", — сказал начальник горсовета.

Он добавил, что в городе еще остаются гражданские лица, которые сначала не хотели выезжать по некоторым причинам, а по состоянию на сейчас эта возможность очень ограничена. Прежде всего из-за ситуации с безопасностью.

Отметим, в последние дни июля россияне заявили, что якобы контролируют Часов Яр. Однако спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии "РБК-Украина" опроверг эту информацию. По его словам, "РФ снова врет", а ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы.

В то же время по данным украинского OSINT-проекта DeepState от 30 июля, под контролем оккупационных войск находятся восточная и северная части города.

Напомним, в июле россияне в течение трех суток имитировали наступательные действия в Часовом Яру, чтобы получить отпуск. Они снимали видео с флагами и совершили неудачную попытку штурма позиций Сил обороны.

Кроме того, командование РФ посылает на штурмы Часового Яра женщин. Из-за колоссальных потерь в бой уже идут непрофессиональные военные.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
