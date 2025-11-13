Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Скільки дронів випустила РФ по енергетиці з серпня — дані шокують

Скільки дронів випустила РФ по енергетиці з серпня — дані шокують

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 18:42
Оновлено: 18:42
Обстріли енергетики — скільки дронів випустила РФ з серпня
Наслідки атаки по енергетиці України. Фото: ДТЕК

Російські війська з серпня 2025 року випустила по українській енергетиці 16 тисяч дронів та 670 ракет. Останнім часом кількість атак та влучань зросла в кілька разів. 

Про це повідомив заступник міністра з питань цифровізації Роман Андорак під час заходу ReBuild Ukraine, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець. 

Реклама
Читайте також:

Удари по українській енергетиці

Андорак розповів, що раніше найскладнішим для енергетики вважався 2024 рік, але зараз ситуація змінилася. За його словами, з серпня по жовтень 2025 року кількість російських влучань зросла вчетверо. 

"Це чітко показує інтенсивність атак, і ми не маємо підстав вважати, що вони припиняться. Об'єктами ударів є електрогенерація, ключові лінії передачі та вся інша інфраструктура", — сказав політик. 

Водночас він додав, що Україна вже втратила від 6 до 8 гігаватів електрогенерації та 40% внутрішнього видобутку газу. Крім того, посилилися атаки на залізницю. 

"Ще останнім часом ми бачимо посилення атак на залізниці, які важливі як для функціонування економіки, так і через їхню роль у забезпеченні енергопостачання та перевезенні вантажів по всій Україні", — сказав заступник міністра з питань цифровізації.

Нагадаємо, 13 листопада росіяни атакували енергообʼєкти в трьох областях України. Є пошкоджене обладнання енергетики та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях.

Крім того, 12 листопада окупанти вдарили по Сумах. Через це частина міста залишилася без світла. 

обстріли ракети дрони війна в Україні енергетика Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації