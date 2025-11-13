Обстріли енергетики — скільки дронів випустила РФ з серпня

Скільки дронів випустила РФ по енергетиці з серпня — дані шокують
Російські війська з серпня 2025 року випустила по українській енергетиці 16 тисяч дронів та 670 ракет. Останнім часом кількість атак та влучань зросла в кілька разів.
Про це повідомив заступник міністра з питань цифровізації Роман Андорак під час заходу ReBuild Ukraine, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Удари по українській енергетиці
Андорак розповів, що раніше найскладнішим для енергетики вважався 2024 рік, але зараз ситуація змінилася. За його словами, з серпня по жовтень 2025 року кількість російських влучань зросла вчетверо.
"Це чітко показує інтенсивність атак, і ми не маємо підстав вважати, що вони припиняться. Об'єктами ударів є електрогенерація, ключові лінії передачі та вся інша інфраструктура", — сказав політик.
Водночас він додав, що Україна вже втратила від 6 до 8 гігаватів електрогенерації та 40% внутрішнього видобутку газу. Крім того, посилилися атаки на залізницю.
"Ще останнім часом ми бачимо посилення атак на залізниці, які важливі як для функціонування економіки, так і через їхню роль у забезпеченні енергопостачання та перевезенні вантажів по всій Україні", — сказав заступник міністра з питань цифровізації.
Нагадаємо, 13 листопада росіяни атакували енергообʼєкти в трьох областях України. Є пошкоджене обладнання енергетики та знеструмлені споживачі у Дніпропетровській і Запорізькій областях.
Крім того, 12 листопада окупанти вдарили по Сумах. Через це частина міста залишилася без світла.
Читайте Новини.LIVE!