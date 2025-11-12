Відео
Україна
Головна Армія Суми під ударом РФ — частина міста залишилася без світла

Суми під ударом РФ — частина міста залишилася без світла

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 21:53
Оновлено: 22:36
Суми частково залишилися без світла через російський обстріл
Суми під час блекауту. Фото ілюстративне: EPA/UPG

Частина Сум 12 листопада залишилася без електроенергії. Причиною знеструмлення є військова агресія РФ.

Про це повідомили в АТ "Сумиобленерго".

Читайте також:

Що відомо про відсутність світла в Сумах

Подробиці обстрілу, через який зникло електропостачання, не повідомляють. Наразі енергетики вже проводять відновлювальні роботи.

Також у місті діють стабілізаційні графіки. Від 20:00 до опівночі застосовуватимуть три черги відключень.

Нагадаємо, удень 12 листопада росіяни атакували БпЛА Одесу. Зазнали пошкоджень дві будівлі, є руйнування санаторію та житлового комплексу.

Раніше перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, як місто виживає в умовах постійних обстрілів. Наразі в Херсоні залишаються лише 50–60 тисяч людей.

електроенергія Суми обстріли світло
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
