Суми частково залишилися без світла через російський обстріл

Частина Сум 12 листопада залишилася без електроенергії. Причиною знеструмлення є військова агресія РФ.

Про це повідомили в АТ "Сумиобленерго".

Що відомо про відсутність світла в Сумах

Подробиці обстрілу, через який зникло електропостачання, не повідомляють. Наразі енергетики вже проводять відновлювальні роботи.

Також у місті діють стабілізаційні графіки. Від 20:00 до опівночі застосовуватимуть три черги відключень.

Нагадаємо, удень 12 листопада росіяни атакували БпЛА Одесу. Зазнали пошкоджень дві будівлі, є руйнування санаторію та житлового комплексу.

Раніше перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, як місто виживає в умовах постійних обстрілів. Наразі в Херсоні залишаються лише 50–60 тисяч людей.