Сумы частично остались без света из-за российского обстрела

Сумы во время блэкаута. Фото иллюстративное: EPA/UPG

Часть Сум 12 ноября осталась без электроэнергии. Причиной обесточивания является военная агрессия РФ.

Об этом сообщили в АО "Сумыоблэнерго".

Что известно об отсутствии света в Сумах

Подробности обстрела, из-за которого исчезло электроснабжение, не сообщают. На данный момент энергетики уже проводят восстановительные работы.

Также в городе действуют стабилизационные графики. С 20:00 до полуночи будут применять три очереди отключений.

Напомним, днем 12 ноября россияне атаковали БпЛА Одессу. Получили повреждения два здания, есть разрушения санатория и жилого комплекса.

Ранее первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, как город выживает в условиях постоянных обстрелов. На данный момент в Херсоне остаются только 50–60 тысяч человек.