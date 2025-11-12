Сумы частично остались без света из-за российского обстрела

Сумы под ударом РФ — часть города осталась без света
Часть Сум 12 ноября осталась без электроэнергии. Причиной обесточивания является военная агрессия РФ.
Об этом сообщили в АО "Сумыоблэнерго".
Что известно об отсутствии света в Сумах
Подробности обстрела, из-за которого исчезло электроснабжение, не сообщают. На данный момент энергетики уже проводят восстановительные работы.
Также в городе действуют стабилизационные графики. С 20:00 до полуночи будут применять три очереди отключений.
Напомним, днем 12 ноября россияне атаковали БпЛА Одессу. Получили повреждения два здания, есть разрушения санатория и жилого комплекса.
Ранее первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, как город выживает в условиях постоянных обстрелов. На данный момент в Херсоне остаются только 50–60 тысяч человек.
