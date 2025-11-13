Видео
Україна
Авто

Видео

Сколько дронов выпустила РФ по энергетике с августа — данные

Сколько дронов выпустила РФ по энергетике с августа — данные

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 18:42
обновлено: 19:07
Обстрелы энергетики — сколько дронов выпустила РФ с августа
Последствия атаки по энергетике Украины. Фото: ДТЭК

Российские войска с августа 2025 года выпустили по украинской энергетике 16 тысяч дронов и 670 ракет. В последнее время количество атак и попаданий возросло в несколько раз.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам цифровизации Роман Андорак во время мероприятия ReBuild Ukraine, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец. 

Читайте также:

Удары по украинской энергетике

Андорак рассказал, что ранее самым сложным для энергетики считался 2024 год, но сейчас ситуация изменилась. По его словам, с августа по октябрь 2025 года количество российских попаданий выросло вчетверо.

"Это четко показывает интенсивность атак, и мы не имеем оснований считать, что они прекратятся. Объектами ударов являются электрогенерация, ключевые линии передачи и вся другая инфраструктура", — сказал политик.

В то же время он добавил, что Украина уже потеряла от 6 до 8 гигаватт электрогенерации и 40% внутренней добычи газа. Кроме того, усилились атаки на железную дорогу.

"Еще в последнее время мы видим усиление атак на железные дороги, которые важны как для функционирования экономики, так и из-за их роли в обеспечении энергоснабжения и перевозке грузов по всей Украине", — сказал заместитель министра по вопросам цифровизации.

Напомним, 13 ноября россияне атаковали энергообъекты в трех областях Украины. Есть поврежденное оборудование энергетики и обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.

Кроме того, 12 ноября оккупанты ударили по Сумам. Из-за этого часть города осталась без света.

обстрелы ракеты дроны война в Украине энергетика Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
