Обстрелы энергетики — сколько дронов выпустила РФ с августа

Последствия атаки по энергетике Украины. Фото: ДТЭК

Российские войска с августа 2025 года выпустили по украинской энергетике 16 тысяч дронов и 670 ракет. В последнее время количество атак и попаданий возросло в несколько раз.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам цифровизации Роман Андорак во время мероприятия ReBuild Ukraine, передает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Удары по украинской энергетике

Андорак рассказал, что ранее самым сложным для энергетики считался 2024 год, но сейчас ситуация изменилась. По его словам, с августа по октябрь 2025 года количество российских попаданий выросло вчетверо.

"Это четко показывает интенсивность атак, и мы не имеем оснований считать, что они прекратятся. Объектами ударов являются электрогенерация, ключевые линии передачи и вся другая инфраструктура", — сказал политик.

В то же время он добавил, что Украина уже потеряла от 6 до 8 гигаватт электрогенерации и 40% внутренней добычи газа. Кроме того, усилились атаки на железную дорогу.

"Еще в последнее время мы видим усиление атак на железные дороги, которые важны как для функционирования экономики, так и из-за их роли в обеспечении энергоснабжения и перевозке грузов по всей Украине", — сказал заместитель министра по вопросам цифровизации.

Напомним, 13 ноября россияне атаковали энергообъекты в трех областях Украины. Есть поврежденное оборудование энергетики и обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.

Кроме того, 12 ноября оккупанты ударили по Сумам. Из-за этого часть города осталась без света.