Обстріли України — чи може РФ три дні поспіль масовано атакувати

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: armyinform com ua

Російські війська дві ночі поспіль масовано атакують Україну ракетами та ударними дронами. Повітряні сили не мають інформації про наступні удари ворога, але можливість обстрілів не відкидають.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат розповів, що у Повітряних сил наразі немає даних щодо ударів РФ наступних ночей, але він вважає, що все може відбутися. Водночас військовий наголосив, що Сили оборони застосовують усі можливі методи для відбиття ворожих атак.

"Сьогодні ворожу атаку відбивали винищувачі різних типів, гелікоптери, вогневі групи, засоби РЕБ, Сили безпілотних систем, які теж нарощують спроможності щодо дронової ППО", — зазначив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, вночі 25 травня окупанти здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав посилити тиск на РФ у відповідь на нічну атаку. Він наголосив, що російська армія ракетами та дронами вбила українських дітей та цивільних.