Обстрелы Украины — может ли РФ три дня подряд массированно атаковать

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: armyinform com ua

Российские войска две ночи подряд массированно атакуют Украину ракетами и ударными дронами. Воздушные силы не имеют информации о следующих ударах врага, но возможность обстрелов не исключают.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Реклама

Читайте также:

Может ли РФ бить по Украине три дня подряд

Игнат рассказал, что у Воздушных сил пока нет данных об ударах РФ следующих ночей, но он считает, что все может произойти. В то же время военный отметил, что Силы обороны применяют все возможные методы для отражения вражеских атак.

"Сегодня вражескую атаку отражали истребители различных типов, вертолеты, огневые группы, средства РЭБ, Силы беспилотных систем, которые тоже наращивают способности по дроновой ПВО", — отметил Юрий Игнат.

Напомним, ночью 25 мая оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал усилить давление на РФ в ответ на ночную атаку. Он отметил, что российская армия ракетами и дронами убила украинских детей и гражданских.