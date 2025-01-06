Кількість ракет у РФ - цифра від ГУР - новини України

Андрій Юсов. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Росія зберігає свій ракетний потенціал і за окремими позиціями намагається нарощувати його. Станом на грудень запаси далекобійних ракет у РФ становлять 1400 штук різної номенклатури.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE сказав представник ГУР Андрій Юсов.

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"Якщо загалом говорити про ракетний потенціал РФ, то вона його зберігає і намагається нарощувати. Ворог зберігає можливості виробництва, але із іноземними компонентами. І цей факт вже доведений. Хоча на початку війни вони незаплановано використали проти України величезну кількість ракетного озброєння", — уточнив Юсов.

Кількість ракет у РФ. Фото: Новини.LIVE

Запаси далекобійних ракет у РФ станом на грудень 2024 року:

1400 далекобійних ракет у запасах РФ загалом;

350 — ракет морського базування "Калібр";

500 — протикорабельна ракета "Онікс";

більше 50 аеробалістичних ракет "Кинджал";

більше 130 "Іскандерів";

понад 400 ракет класів Х-101, Х-55 і Х-35..

Скільки ракет виготовляє РФ на місяць.

Фото: Новини.LIVE

Скільки ракет на місяць виробляє РФ:

40-50 ракет "Іскандер";

30-50 "Калібрів";

50 ракет Х-101.

Нагадаємо, за даними видання Ekathimerini, Греція вирішила передати Україні 24 корабельні ракети Sea Sparrow. Їх використовуватимуть для посилення української протиповітряної оборони.

Нова українська крилата ракета "Трембіта" може стати найбільшим символом її прагнення до автономності вогневої потужності. Ракета може долетіти до Москви, яка розташована за 640 кілометрів від українського кордону.

