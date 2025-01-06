Количество ракет в РФ - цифра от ГУР - новости Украины

Андрей Юсов. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Россия сохраняет свой ракетный потенциал и по отдельным позициям пытается наращивать его. По состоянию на декабрь запасы дальнобойных ракет у РФ составля.т 1400 штук различной номенклатуры.

Об этом в интервью Новиyb.LIVE сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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"Если в целом говорить о ракетном потенциале РФ, то она его сохраняет и пытается наращивать. Враг сохраняет возможности производства, но с иностранными компонентами. И этот факт уже доказан. Хотя в начале войны они незапланированно использовали против Украины огромное количество ракетного вооружения", — уточнил Юсов.

Количество ракет у РФ. Фото: Новини.LIVE

Запасы дальнобойных ракет в РФ по состоянию на декабрь 2024 года:

1400 дальнобойных ракет в запасах РФ в целом

350 – ракет морского базирования "Калибр",

500 – противокорабельная ракета "Оникс"

Более 50 аэробаллистических ракет "Кинжал"

Более 130 "Искандеров"

Более 400 ракет классов Х-101, Х-55 и Х-35

Сколько ракет на месяц изготавливает РФ. Фото: Новини.LIVE

Сколько ракет в месяц производит РФ

40-50 ракет "Искандер"

30-50 "Калибров"

50 ракет Х-101

Напомним, по данным издания Ekathimerini, Греция решила передать Украине 24 корабельные ракеты Sea Sparrow. Их будут использовать для усиления украинской противовоздушной обороны.

Новая украинская крылатая ракета "Трембита" может стать самым большим символом ее стремления к автономности огневой мощи. Ракета может долететь до Москвы, которая расположена в 640 километрах от украинской границы.