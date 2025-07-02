Ситуація на фронті — деталі від Генштабу

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

В Україні розпочалася 1225-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення між російськими окупантами та українськими захисниками.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ у середу, 2 липня.

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Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

Зведення Генштабу про ситуацію на фронті

За даними Генштабу, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного і 60 авіаційних ударів, застосував дві ракети і 119 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5681 обстріл, з них 108 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2674 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Варачине, Кровне, Кіндратівка Сумської області; Вільхуватка, Зибине Харківської області; Філія Дніпропетровської області; Сухий Яр Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Новоданилівка, Степногірськ Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки і один інший важливий об’єкт ворога.

Втрати росіян за добу

У Генштабі зазначають, що воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, а також активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб ППО, 73 БпЛА, 90 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Ситуація по напрямках фронту та кількість бойових зіткнень

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 19 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинувши 31 керовану бомбу, здійснив 323 обстріли, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

Минулої доби ворог 16 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Зеленого, Мілового, Кам’янки, Глибокого та в бік Амбарного.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка, Сеньківка, Голубівка, Загризове, Зелений Гай та у бік Новоосинового.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі, Нововодяне, Греківка, Рідкодуб, Мирне та у бік Серебрянки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Сіверському напрямку ворог вісім разів йшов на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки та у бік Григорівки й Виїмки.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм у районі Часового Яру.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки поблизу Леонідівки та Торецька.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 атак агресора в районах населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка, Муравка, Горіхове та Олексіївка.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 28 ворожих штурмів у районах Перебудова, Піддубне, Веселе, Маліївка, Шевченко та Новопіль.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Оріхівському напрямку поблизу Кам’янського загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках за вчора боєзіткнень не зафіксовано.

Карта бойових дій. Фото: Генштаб/Facebook

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Раніше ми інформували, що у червні 2025 року російські армійці окупували 556 квадратних кілометрів української території.

Також ми повідомляли, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині від російських окупантів.