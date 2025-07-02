Ситуация на фронте - детали от Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В Украине начались 1225-е сутки полномасштабной войны России против Украины. За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в среду, 2 июля.

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Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

Сводка Генштаба о ситуации на фронте

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 60 авиационных ударов, применил две ракеты и 119 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5681 обстрел, из них 108 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2674 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Варачино, Кровное, Кондратьевка Сумской области; Ольховатка, Зыбино Харьковской области; Филиал Днепропетровской области; Сухой Яр Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

Потери россиян за сутки

В Генштабе отмечают, что воины ВСУ наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1110 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 40 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 73 БпЛА, 90 единиц автомобильной техники оккупантов.

Ситуация по направлениям фронта и количество боевых столкновений

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 19 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 14 авиационных ударов, сбросив 31 управляемую бомбу, совершил 323 обстрела, в том числе два — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

За прошедшие сутки враг 16 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Зеленого, Мелового, Каменки, Глубокого и в сторону Амбарного.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Купянском направлении зафиксировано восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Радьковка, Степная Новоселовка, Сеньковка, Голубовка, Загрызово, Зеленый Гай и в сторону Новоосиново.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новый Мир, Среднее, Зеленая Долина, Колодязи, Нововодяное, Грековка, Редкодуб, Мирное и в сторону Серебрянки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Северском направлении враг восемь раз шел на позиции наших подразделений в районе Белогоровки и в сторону Григорьевки и Выемки.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Краматорском направлении Силы обороны отбили один вражеский штурм в районе Часового Яра.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Торецком направлении враг совершил две атаки вблизи Леонидовки и Торецка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 атак агрессора в районах населенных пунктов Мирное, Попов Яр, Коптево, Лисовка, Новосергиевка, Муравка, Ореховое и Алексеевка.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 вражеских штурмов в районах Перестройка, Поддубное, Веселое, Малиевка, Шевченко и Новополь.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Ореховском направлении вблизи Каменского захватчики совершили три напрасные атаки на позиции наших защитников.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за вчера боестолкновения не зафиксированы.

Карта боевых действий. Фото: Генштаб/Facebook

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Ранее мы информировали, что в июне 2025 года российские армейцы оккупировали 556 квадратных километров украинской территории.

Также мы сообщали, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области от российских оккупантов.