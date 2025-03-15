Роман Костенко пояснив чому ЗСУ вибивають з Курської області

Українські військові. Фото: Reuters

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розповів про ситуацію на фронті, зокрема у Курській області Російської Федерації. За його словами, українські військові зіткнулися зі значними труднощами після того, як ворог підтягнув резерви, посилив атаки та почав застосовувати новітні тактичні прийоми.

Про це Роман Костенко розповів в інтерв'ю для Radio NV.

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Костенко зазначив, що на перших етапах Україна змогла просунутися вперед завдяки використанню доступних сил та засобів. Однак, згодом противник перекинув додаткові резерви, що ускладнило ситуацію. На певний період на фронті спостерігалася рівновага: українські сили утримували позиції, але з часом ворог посилив наступ.

За словами Костенка, особливу роль у загостренні бойових дій відіграли військовослужбовці іншої держави, яких залучила Росія. Вони діяли значно жорсткіше та агресивніше, не здавалися в полон і масовано атакували українські позиції. Ця тактика виснаження призвела до того, що ситуація на фронті стала ще складнішою.

"Потім ми пам'ятаємо, коли противник, розуміючи, що сам не може досягти успіху, вже почав залучати туди іншого військовослужбовця іншої держави. Вони також відіграли велику роль в цих боях, тому що вони билися і за свідченнями наших військових набагато запекліше, ніж навіть РФ, яка звільняла по факту свої території. У них не було можливості, вони не здавались не в полон, і вони по факту з тими штурмами закидали наші позиції, вичавлюючи нас просто б'ясом, як ми це називаємо",— розповів Костенко.

Росіяни навчились користуватися дронами на оптоволокні і це перевернуло хід бойових дій у Курській області

За словами Романа Костенка, ключовим фактором, що вплинув на хід бойових дій, стало те, що противник, використовуючи дрони на оптоволоконному управлінні, зміг перерізати логістичні маршрути ЗСУ. Це суттєво ускладнило забезпечення українських підрозділів, що перебували в безпосередньому зіткненні з ворогом.

"І потім вже стало важко просто забезпечувати підрозділи, які знаходяться в безпосередньому зіткненні з противником. І от це стало ключовим, коли вже шляхи логістичні почали бути під контролем РФ, армія РФ, практично була перерізана логістика, і от після цього вже пішли ці незворотні процеси, які призвели до того, що ми втратили частину території, яку захоплювали, і зараз ми ще знаходимося на території Курської області, намагаємося тримати оборону, але ситуація там складна", — пояснив Костенко.

Костенко також наголосив, що ворог продовжує тиснути, здійснюючи маневри через зруйновані населені пункти

"З лівого флангу противник починає вже заходити на наші території, десь не глибоко, але в наші населені пункти, які він там знищує, і через них починає маневрувати, створюючи загрозу напівоточення, заходу фланги нашому групованню", — зазначив Роман Костенко.

Нагадаємо, аналітики ISW проаналізували, з якою метою в Росії частіше почали лунати заяви про оточення ЗСУ в Курській області.

У Генштабі ЗСУ повідомили про ситуацію на фронті у Курській області і зазначили, скільки ударів відбулося за добу.