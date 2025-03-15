Роман Костенко объяснил почему ВСУ выбивают из Курской области

Украинские военные. Фото: Reuters

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал о ситуации на фронте, в частности в Курской области Российской Федерации. По его словам, украинские военные столкнулись со значительными трудностями после того, как враг подтянул резервы, усилил атаки и начал применять новейшие тактические приемы.

Об этом Роман Костенко рассказал в интервью для Radio NV.

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Костенко отметил, что на первых этапах Украина смогла продвинуться вперед благодаря использованию доступных сил и средств. Однако, впоследствии противник перебросил дополнительные резервы, что осложнило ситуацию. На определенный период на фронте наблюдалось равновесие: украинские силы удерживали позиции, но со временем враг усилил наступление.

По словам Костенко, особую роль в обострении боевых действий сыграли военнослужащие другого государства, которых привлекла Россия. Они действовали значительно жестче и агрессивнее, не сдавались в плен и массированно атаковали украинские позиции. Эта тактика истощения привела к тому, что ситуация на фронте стала еще более сложной.

"Потом мы помним, когда противник, понимая, что сам не может достичь успеха, уже начал привлекать туда другого военнослужащего другого государства. Они также сыграли большую роль в этих боях, потому что они сражались и по свидетельствам наших военных гораздо ожесточеннее, чем даже РФ, которая освобождала по факту свои территории. У них не было возможности, они не сдавались не в плен, и они по факту с теми штурмами забрасывали наши позиции, выжимая нас просто мясом, как мы это называем", — рассказал Костенко.

Россияне научились пользоваться дронами на оптоволокне и это перевернуло ход боевых действий в Курской области

По словам Романа Костенко, ключевым фактором, повлиявшим на ход боевых действий, стало то, что противник, используя дроны на оптоволоконном управлении, смог перерезать логистические маршруты ВСУ. Это существенно усложнило обеспечение украинских подразделений, находившихся в непосредственном соприкосновении с врагом.

"И потом уже стало трудно просто обеспечивать подразделения, которые находятся в непосредственном столкновении с противником. И вот это стало ключевым, когда уже пути логистические начали быть под контролем РФ, армия РФ, практически была перерезанная логистика, и вот после этого уже пошли эти необратимые процессы, которые привели к тому, что мы потеряли часть территории, которую захватывали, и сейчас мы еще находимся на территории Курской области, пытаемся держать оборону, но ситуация там сложная", — пояснил Костенко.

Костенко также отметил, что враг продолжает давить, осуществляя маневры через разрушенные населенные пункты

"С левого фланга противник начинает уже заходить на наши территории, где-то не глубоко, но в наши населенные пункты, которые он там уничтожает, и через них начинает маневрировать, создавая угрозу полуокружения, захода фланги нашей группировке", — отметил Роман Костенко.

Напомним, аналитики ISW проанализировали, с какой целью в России чаще начали звучать заявления об окружении ВСУ в Курской области.

В Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на фронте в Курской области и отметили, сколько ударов произошло за сутки.