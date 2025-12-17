Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Ситуація на ключових напрямках фронту — дані Генштабу ЗСУ

Ситуація на ключових напрямках фронту — дані Генштабу ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 09:21
Кількість відбитих російських атак по напрямкам – Генштаб ЗСУ
Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

За минулу добу широкомасштабної збройної агресії Росі, захисники України стримували натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. На основних напрямках фронту українські війська зупинили атаки противника.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Оперативна інформація щодо ситуації на фронті  

Загалом протягом минулої доби, 16 грудня, зафіксовано 278 бойових зіткнень.  Вчора РФ завдала 74 авіаційних ударів, скинувши 179 керованих авіабомб. Крім цього, ворог здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню. Також РФ залучилав для ураження 3523 дронів-камікадзе.  

Ситуація на ключових напрямках фронту — дані Генштабу ЗСУ - фото 1
Карта бойових дій 16.12.2025. Фото: Генштаб ЗСУ

Агресор завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів: Іванівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Залізничне, Тернувате, Зорівка, Нове Поле, Гуляйполе Запорізької області.
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 138 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на ключових напрямках фронту — дані Генштабу ЗСУ - фото 1
Ситуація на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

Ситуація на ключових напрямках фронту — дані Генштабу ЗСУ - фото 2
Ситуація на Південно–Слобожанському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 24 атаки загарбників. Українські оборонці відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки. 

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в оборону України у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове. 

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено.

 На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції українських захисників у напрямку Бондарного.  
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного, Іванівки. 

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 28 атак росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, що Зеленський повідомив про те, скільки людей щомісяця російська армія втрачає на війні загиблими.

Раніше ми також інформували, що Сирський оприлюднив відео зі своєї поїздки на передову — він відвідав один із командних пунктів  на першій лінії фронту.

обстріли Генштаб ЗСУ дрони війна в Україні авіабомба Авіаудар
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації