Кількість відбитих російських атак по напрямкам – Генштаб ЗСУ

За минулу добу широкомасштабної збройної агресії Росі, захисники України стримували натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. На основних напрямках фронту українські війська зупинили атаки противника.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Оперативна інформація щодо ситуації на фронті

Загалом протягом минулої доби, 16 грудня, зафіксовано 278 бойових зіткнень. Вчора РФ завдала 74 авіаційних ударів, скинувши 179 керованих авіабомб. Крім цього, ворог здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню. Також РФ залучилав для ураження 3523 дронів-камікадзе.

Карта бойових дій 16.12.2025. Фото: Генштаб ЗСУ

Агресор завдавав авіаційних ударів по районах населених пунктів: Іванівка Дніпропетровської області; Воздвижівка, Залізничне, Тернувате, Зорівка, Нове Поле, Гуляйполе Запорізької області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 138 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

Ситуація на Південно–Слобожанському напрямку. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 24 атаки загарбників. Українські оборонці відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в оборону України у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції українських захисників у напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного, Іванівки.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 28 атак росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

