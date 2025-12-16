Відео
Головна Армія Олександр Сирський відвідав КП на першій лінії фронту — відео

Олександр Сирський відвідав КП на першій лінії фронту — відео

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:03
Головнокомандувач ЗСУ Сирський оприлюднив кадри з передової фронту
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оприлюднив відео зі своєї поїздки на передову. На опублікованих кадрах видно, як він разом із військовослужбовцями пересувається на броньованій техніці та відвідує один із командних пунктів безпосередньо на першій лінії фронту.

Відеокадри оприлюднила пресслужба Головнокомандувача ЗСУ. 

Читайте також:

Сирський відвідав фронт з військовослужбовцями 

У Генеральному штабі ЗСУ не розкрили локацію, де було здійснено зйомку. З міркувань безпеки відео було змонтоване так, щоб унеможливити ідентифікацію місцевості. Водночас на записі добре чути звуки потужних вибухів і виходи снарядів, що свідчить про активні бойові дії поблизу.

Будь-яких додаткових деталей щодо напрямку фронту або обставин перебування головнокомандувача на позиціях офіційно не повідомляли.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ та зустрівся із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Кілька днів тому Олександр Сирський прокоментував ситуацію у Покровську та розповів про дії росіян. 

ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський фронт ситуація на фронті
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
