Главнокомандующий ВСУ Сирский обнародовал кадры с передовой фронта

Александр Сырский посетил КП на первой линии фронта — видео
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский обнародовал видео со своей поездки на передовую. На опубликованных кадрах видно, как он вместе с военнослужащими передвигается на бронированной технике и посещает один из командных пунктов непосредственно на первой линии фронта.
Видеокадры обнародовала пресс-служба Главнокомандующего ВСУ.
Сырский посетил фронт с военнослужащими
В Генеральном штабе ВСУ не раскрыли локацию, где была осуществлена съемка. Из соображений безопасности видео было смонтировано так, чтобы исключить идентификацию местности. В то же время на записи хорошо слышны звуки мощных взрывов и выходы снарядов, что свидетельствует об активных боевых действиях поблизости.
Каких-либо дополнительных деталей относительно направления фронта или обстоятельств пребывания главнокомандующего на позициях официально не сообщали.
Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск и встретился с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Несколько дней назад Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и рассказал о действиях россиян.
