Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Александр Сырский посетил КП на первой линии фронта — видео

Александр Сырский посетил КП на первой линии фронта — видео

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 12:03
Главнокомандующий ВСУ Сирский обнародовал кадры с передовой фронта
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский обнародовал видео со своей поездки на передовую. На опубликованных кадрах видно, как он вместе с военнослужащими передвигается на бронированной технике и посещает один из командных пунктов непосредственно на первой линии фронта.

Видеокадры обнародовала пресс-служба Главнокомандующего ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Сырский посетил фронт с военнослужащими

В Генеральном штабе ВСУ не раскрыли локацию, где была осуществлена съемка. Из соображений безопасности видео было смонтировано так, чтобы исключить идентификацию местности. В то же время на записи хорошо слышны звуки мощных взрывов и выходы снарядов, что свидетельствует об активных боевых действиях поблизости.

Каких-либо дополнительных деталей относительно направления фронта или обстоятельств пребывания главнокомандующего на позициях официально не сообщали.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск и встретился с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Несколько дней назад Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и рассказал о действиях россиян.

ВСУ война в Украине Александр Сырский фронт ситуация на фронте
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации