Главнокомандующий ВСУ Сирский обнародовал кадры с передовой фронта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский обнародовал видео со своей поездки на передовую. На опубликованных кадрах видно, как он вместе с военнослужащими передвигается на бронированной технике и посещает один из командных пунктов непосредственно на первой линии фронта.

Видеокадры обнародовала пресс-служба Главнокомандующего ВСУ.

Сырский посетил фронт с военнослужащими

В Генеральном штабе ВСУ не раскрыли локацию, где была осуществлена съемка. Из соображений безопасности видео было смонтировано так, чтобы исключить идентификацию местности. В то же время на записи хорошо слышны звуки мощных взрывов и выходы снарядов, что свидетельствует об активных боевых действиях поблизости.

Каких-либо дополнительных деталей относительно направления фронта или обстоятельств пребывания главнокомандующего на позициях официально не сообщали.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский посетил Купянск и встретился с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Несколько дней назад Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Покровске и рассказал о действиях россиян.