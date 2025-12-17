Количество отраженных российских атак по направлениям - Генштаб ВСУ

Ситуация на ключевых направлениях фронта — данные Генштаба ВСУ
За минувшие сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России, защитники Украины сдерживали натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. На основных направлениях фронта украинские войска остановили атаки противника.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Оперативная информация о ситуации на фронте
Всего за прошедшие сутки, 16 декабря, зафиксировано 278 боевых столкновений. Вчера РФ нанесла 74 авиационных ударов, сбросив 179 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил 3729 обстрелов, в том числе 75 — из реактивных систем залпового огня. Также РФ привлекала для поражения 3523 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары по районам населенных пунктов: Ивановка Днепропетровской области; Воздвижовка, Железнодорожное, Терноватое, Зоровка, Новое Поле, Гуляйполе Запорожской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 138 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодязного.
На Купянском направлении вчера произошло 24 атаки захватчиков. Украинские защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в оборону Украины в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степное, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково.
На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено.
На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции украинских защитников в направлении Бондарного.
На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, Константиновки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Покровск и в сторону Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришино, Звирово, Сергеевки, Новопавловки, Филиала, Нового Шахматного, Дорожного, Сухецкого, Свободного, Ивановки.
На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного.
На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 28 атак россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя.
На Ореховском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.
На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
