Количество отраженных российских атак по направлениям - Генштаб ВСУ

Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

За минувшие сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России, защитники Украины сдерживали натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. На основных направлениях фронта украинские войска остановили атаки противника.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Оперативная информация о ситуации на фронте

Всего за прошедшие сутки, 16 декабря, зафиксировано 278 боевых столкновений. Вчера РФ нанесла 74 авиационных ударов, сбросив 179 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил 3729 обстрелов, в том числе 75 — из реактивных систем залпового огня. Также РФ привлекала для поражения 3523 дронов-камикадзе.

Карта боевых действий за 16.12.2025. Фото: Генштаб ЗСУ

Агрессор наносил авиационные удары по районам населенных пунктов: Ивановка Днепропетровской области; Воздвижовка, Железнодорожное, Терноватое, Зоровка, Новое Поле, Гуляйполе Запорожской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 15 атак россиян. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 138 обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Синельниково и в сторону Избицкого, Обуховки, Колодязного.

Ситуация на Южно-Слобожанском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении вчера произошло 24 атаки захватчиков. Украинские защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Петропавловки, Кучеровки, Песчаного, Новоплатоновки, Голубовки, Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в оборону Украины в районе Торского и в сторону населенных пунктов Лиман, Степное, Коровий Яр, Заречное, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Глущенково.

На Славянском направлении Силы обороны отбили шесть атак противника в районах Северска, Серебрянки и в сторону Пазено.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал позиции украинских защитников в направлении Бондарного.

На Константиновском направлении враг совершил 24 атаки вблизи Плещеевки, Иванополье, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, Константиновки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 82 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Покровск и в сторону Ровно, Мирнограда, Родинского, Гришино, Звирово, Сергеевки, Новопавловки, Филиала, Нового Шахматного, Дорожного, Сухецкого, Свободного, Ивановки.

На Александровском направлении противник вчера совершил 20 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Красногорское, Злагода, Рыбное и в сторону Ивановки, Искры, Александрограда, Вербового, Привольного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 28 атак россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Варваровки, Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг восемь раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

