Сирський зустрівся з військовими та цивільними блогерами

Сирський зустрівся з блогерами та обговорив ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у неділю, 24 листопада, провів зустріч з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми. Вони обговорили ситуацію на фронті в Україні.
Про це Сирський повідомив у Telegram.
Зустріч Сирського з блогерами
"Привернення ними уваги до актуальних проблем у Силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення. Ми відверто обговорили ситуацію на фронті", — йдеться у повідомленні.
Головком уточнив, що під час зустрічі детально зупинилися на питаннях необхідності реформування ЗСУ, створення нових бригад, заміни командирів бригад та на багатьох інших питаннях, які хвилюють суспільство.
Сирський додав, що подібні зустрічі відбуватимуться і надалі. Він подякував блогерам за послідовну підтримку ЗСУ та за донесення правди.
Нагадаємо, Сирський провів телефонну розмову з начальником Генштабу Франції Тьєрі Бюркаром та обговорив ситуацію на лінії фронту.
Також Головком ЗСУ відвідав частини та підрозділи, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку.
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