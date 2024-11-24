Сирський зустрівся з військовими та цивільними блогерами

Сирський з блогерами. Фото: пресслужба ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у неділю, 24 листопада, провів зустріч з військовими та цивільними блогерами, які висвітлюють військові теми. Вони обговорили ситуацію на фронті в Україні.

Про це Сирський повідомив у Telegram.

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Зустріч Сирського з блогерами

"Привернення ними уваги до актуальних проблем у Силах оборони допомагає швидко реагувати та шукати відповідні шляхи вирішення. Ми відверто обговорили ситуацію на фронті", — йдеться у повідомленні.

Сирський з блогерами. Фото: пресслужба ЗСУ

Головком уточнив, що під час зустрічі детально зупинилися на питаннях необхідності реформування ЗСУ, створення нових бригад, заміни командирів бригад та на багатьох інших питаннях, які хвилюють суспільство.

Сирський з блогерами. Фото: пресслужба ЗСУ

Сирський додав, що подібні зустрічі відбуватимуться і надалі. Він подякував блогерам за послідовну підтримку ЗСУ та за донесення правди.

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, Сирський провів телефонну розмову з начальником Генштабу Франції Тьєрі Бюркаром та обговорив ситуацію на лінії фронту.

Також Головком ЗСУ відвідав частини та підрозділи, які беруть участь у бойових діях на Курському напрямку.