Сырский встретился с военными и гражданскими блогерами

Сырский встретился с блогерами и обсудил ситуацию на фронте
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье, 24 ноября, провел встречу с военными и гражданскими блогерами, которые освещают военные темы. Они обсудили ситуацию на фронте в Украине.
Об этом Сырский сообщил в Telegram.
Встреча Сырского с блогерами
"Привлечение ими внимания к актуальным проблемам в Силах обороны помогает быстро реагировать и искать подходящие пути решения. Мы откровенно обсудили ситуацию на фронте", — говорится в сообщении.
Главком уточнил, что во время встречи подробно остановились на вопросах необходимости реформирования ВСУ, создания новых бригад, замены командиров бригад и многих других вопросах, которые волнуют общество.
Сырский добавил, что подобные встречи будут проходить и дальше. Он поблагодарил блогеров за последовательную поддержку ВСУ и за донесение правды.
Напомним, Сырский провел телефонный разговор с начальником Генштаба Франции Тьери Бюркаром и обсудил ситуацию на линии фронта.
Также Главком ВСУ посетил части и подразделения, которые участвуют в боевых действиях на Курском направлении.
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