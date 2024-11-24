Сырский встретился с военными и гражданскими блогерами

Сырский с блогерами. Фото: пресс-служба ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в воскресенье, 24 ноября, провел встречу с военными и гражданскими блогерами, которые освещают военные темы. Они обсудили ситуацию на фронте в Украине.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

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Встреча Сырского с блогерами

"Привлечение ими внимания к актуальным проблемам в Силах обороны помогает быстро реагировать и искать подходящие пути решения. Мы откровенно обсудили ситуацию на фронте", — говорится в сообщении.

Сырский с блогерами. Фото: пресс-служба ВСУ

Главком уточнил, что во время встречи подробно остановились на вопросах необходимости реформирования ВСУ, создания новых бригад, замены командиров бригад и многих других вопросах, которые волнуют общество.

Сырский с блогерами. Фото: пресс-служба ВСУ

Сырский добавил, что подобные встречи будут проходить и дальше. Он поблагодарил блогеров за последовательную поддержку ВСУ и за донесение правды.

Скриншот поста Сырского

Напомним, Сырский провел телефонный разговор с начальником Генштаба Франции Тьери Бюркаром и обсудил ситуацию на линии фронта.

Также Главком ВСУ посетил части и подразделения, которые участвуют в боевых действиях на Курском направлении.