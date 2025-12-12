Сирський привітав з Днем Сухопутних військ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Facebook

У п'ятницю, 12 грудня, Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський привітав українських захисників з Днем Сухопутних військ. Він подякував воїнам за стійкість та віру в перемогу.

Відповідний допис із привітанням Олександр Сирський опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Привітання Сирського з Днем Сухопутних військ

Головком зазначив, що Сухопутні війська ЗСУ — це сила, що поєднує механізовані й танкові підрозділи, артилерію й ракети, армійську авіацію та протиповітряну оборону, безпілотні й роботизовані системи, спеціальні війська й підрозділи забезпечення.

Сирський наголосив, що сьогодні це армія нової якості, завдяки якій вистояла і бореться Україна.

Крім того, очільник української армії нагадав, що на початку повномасштабної війни Росії проти України саме сухопутні підрозділи стали першим щитом, об який зламала зуби армія РФ.

"Наша піхота відстояла Київ, стрімким наступом проганяла загарбника у Слобожанській наступальній операції, звільняла правобережжя Херсонщини, нищила "Вагнера" в Бахмуті, била ворога на Курщині.

Сухопутні війська тримають на собі передній край оборони України. Фортифікації — важливі, але вони — ніщо, якщо в цих укріпленнях немає української піхоти", — наголосив головком.

А також додав, що нині Сухопутні війська проходять безпрецедентну трансформацію просто на полі бою. Безпілотні авіаційні комплекси, наземні дрони, бойові модулі, сучасні засоби радіоелектронної боротьби, мобільні штурмові групи — це нова щоденна реальність Сухопутних військ Збройних сил України.

"У цей день вшановуємо кожного нашого побратима і кожну посестру — воїнів Сухопутних військ ЗС України, які поклали свої життя за свободу й незалежність України в боротьбі проти російських загарбників. Вічна памʼять і вічна слава Героям.

Дякую кожному воїну Сухопутних військ за служіння українському народові, стійкість і віру в нашу перемогу. За те, що тримаєте нашу землю", — резюмував Сирський.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

