Главная Армия Сырский сделал заявление в День Сухопутных войск ВСУ — что сказал

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 09:33
Сырский поздравил с Днем Сухопутных войск ВСУ
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В пятницу, 12 декабря, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил украинских защитников с Днем Сухопутных войск. Он поблагодарил воинов за стойкость и веру в победу.

Соответствующее сообщение с поздравлением Александр Сырский опубликовал на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Поздравление Сырского с Днем Сухопутных войск

Главком отметил, что Сухопутные войска ВСУ — это сила, объединяющая механизированные и танковые подразделения, артиллерию и ракеты, армейскую авиацию и противовоздушную оборону, беспилотные и роботизированные системы, специальные войска и подразделения обеспечения.

Сырский подчеркнул, что сегодня это армия нового качества, благодаря которой выстояла и борется Украина.

Кроме того, глава украинской армии напомнил, что в начале полномасштабной войны России против Украины именно сухопутные подразделения стали первым щитом, о который сломала зубы армия РФ.

"Наша пехота отстояла Киев, стремительным наступлением прогоняла захватчика в Слобожанской наступательной операции, освобождала правобережье Херсонщины, уничтожала "Вагнера" в Бахмуте, била врага на Курщине.

Сухопутные войска держат на себе передний край обороны Украины. Фортификации — важны, но они — ничто, если в этих укреплениях нет украинской пехоты", — подчеркнул главком.

А также добавил, что сейчас Сухопутные войска проходят беспрецедентную трансформацию прямо на поле боя. Беспилотные авиационные комплексы, наземные дроны, боевые модули, современные средства радиоэлектронной борьбы, мобильные штурмовые группы  это новая ежедневная реальность Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"В этот день чтим каждого нашего собрата и каждую сестру — воинов Сухопутных войск ВС Украины, которые положили свои жизни за свободу и независимость Украины в борьбе против российских захватчиков. Вечная память и вечная слава Героям.

Спасибо каждому воину Сухопутных войск за служение украинскому народу, стойкость и веру в нашу победу. За то, что держите нашу землю", — резюмировал Сырский.

Сирський привітав з Днем Сухопутних військ ЗСУ
Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Напомним, что недавно Сырский рассказал, чего критически не хватает украинским военным на поле боя.

Ранее Сырский заявил о том, что в Украине уже лучше готовят мобилизованных.

ВСУ поздравления армия война в Украине Александр Сырский День Сухопутных войск Украины
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
