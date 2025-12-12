Сырский поздравил с Днем Сухопутных войск ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Facebook

В пятницу, 12 декабря, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский поздравил украинских защитников с Днем Сухопутных войск. Он поблагодарил воинов за стойкость и веру в победу.

Соответствующее сообщение с поздравлением Александр Сырский опубликовал на своей странице в Facebook.

Поздравление Сырского с Днем Сухопутных войск

Главком отметил, что Сухопутные войска ВСУ — это сила, объединяющая механизированные и танковые подразделения, артиллерию и ракеты, армейскую авиацию и противовоздушную оборону, беспилотные и роботизированные системы, специальные войска и подразделения обеспечения.

Сырский подчеркнул, что сегодня это армия нового качества, благодаря которой выстояла и борется Украина.

Кроме того, глава украинской армии напомнил, что в начале полномасштабной войны России против Украины именно сухопутные подразделения стали первым щитом, о который сломала зубы армия РФ.

"Наша пехота отстояла Киев, стремительным наступлением прогоняла захватчика в Слобожанской наступательной операции, освобождала правобережье Херсонщины, уничтожала "Вагнера" в Бахмуте, била врага на Курщине.

Сухопутные войска держат на себе передний край обороны Украины. Фортификации — важны, но они — ничто, если в этих укреплениях нет украинской пехоты", — подчеркнул главком.

А также добавил, что сейчас Сухопутные войска проходят беспрецедентную трансформацию прямо на поле боя. Беспилотные авиационные комплексы, наземные дроны, боевые модули, современные средства радиоэлектронной борьбы, мобильные штурмовые группы — это новая ежедневная реальность Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"В этот день чтим каждого нашего собрата и каждую сестру — воинов Сухопутных войск ВС Украины, которые положили свои жизни за свободу и независимость Украины в борьбе против российских захватчиков. Вечная память и вечная слава Героям.

Спасибо каждому воину Сухопутных войск за служение украинскому народу, стойкость и веру в нашу победу. За то, что держите нашу землю", — резюмировал Сырский.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

