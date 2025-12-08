Сырский рассказал об усилении военной подготовки и мобилизации

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина продолжает наращивать обороноспособность на фоне непрерывных наступательных действий врага. Именно поэтому сейчас усилия командования направлены на мобилизацию, рекрутинг и повышение качества подготовки военнослужащих.

Об этом генерал заявил в своем обращении в понедельник, 8 декабря.

Реклама

Читайте также:

Сырский об улучшении мобилизации и военной подготовки

По словам главнокомандующего, основной фокус работы командования сосредоточен на людях, а именно улучшение навыков личного состава.

"Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты — и затем качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед. Срок БЗВП уже увеличен до 51 дня. Кроме этого, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Требование времени — усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы на выходе иметь действительно боеспособного воина", — сказал Сырский.

Кроме того, во время ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки генерал заслушал доклады о состоянии обучения за последний месяц, развитие БЗВП в боевых бригадах, усиление безопасности на полигонах и отбор инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений. Особое внимание уделили адаптации новичков в учебных центрах.

"По результатам аудита имеем отзывы из всех учебных центров по каждому из десятка предметов БЗВП. Четко видим лидеров, на которых должны равняться другие", — написал Сырский.

Еще одним направлением реформирования подготовки стало отведение учебного процесса от зоны боевых действий. По решению командования, армейские корпуса закрепляются за полигонами в центральных и западных регионах Украины, что должно минимизировать риски для личного состава. Главнокомандующий поручил ускорить строительство и оснащение укрытий, а также принять неотложные организационные решения для устранения недостатков.

Напомним, Александр Сырский высказался о возможности передачи территорий Украины РФ.

А также главнокомандующий ВСУ рассказал об основной стратегии в войне с Россией.