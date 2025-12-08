Сырский рассказал об усилении военной подготовки и мобилизации

Сырский заявил об улучшении подготовки мобилизованных
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина продолжает наращивать обороноспособность на фоне непрерывных наступательных действий врага. Именно поэтому сейчас усилия командования направлены на мобилизацию, рекрутинг и повышение качества подготовки военнослужащих.
Об этом генерал заявил в своем обращении в понедельник, 8 декабря.
Сырский об улучшении мобилизации и военной подготовки
По словам главнокомандующего, основной фокус работы командования сосредоточен на людях, а именно улучшение навыков личного состава.
"Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты — и затем качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед. Срок БЗВП уже увеличен до 51 дня. Кроме этого, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Требование времени — усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудования учебных центров, чтобы на выходе иметь действительно боеспособного воина", — сказал Сырский.
Кроме того, во время ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки генерал заслушал доклады о состоянии обучения за последний месяц, развитие БЗВП в боевых бригадах, усиление безопасности на полигонах и отбор инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений. Особое внимание уделили адаптации новичков в учебных центрах.
"По результатам аудита имеем отзывы из всех учебных центров по каждому из десятка предметов БЗВП. Четко видим лидеров, на которых должны равняться другие", — написал Сырский.
Еще одним направлением реформирования подготовки стало отведение учебного процесса от зоны боевых действий. По решению командования, армейские корпуса закрепляются за полигонами в центральных и западных регионах Украины, что должно минимизировать риски для личного состава. Главнокомандующий поручил ускорить строительство и оснащение укрытий, а также принять неотложные организационные решения для устранения недостатков.
