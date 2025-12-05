Украина продолжит воевать, если не будет справедливого мира, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ОПУ

Украина продолжит борьбу, если не будет достигнут справедливый мир. Украинские военные не сложат оружие в случае провала дипломатии и имеют ресурсы для продолжения операций.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский в интервью Sky News.

Условия Украины для окончания войны

Отвечая на вопрос, не станут ли жертвы военных напрасными в случае, если Украину заставили бы согласиться на соглашение и отдать часть территорий, Сырский отметил, что даже не рассматривает такого сценария. По его словам, все войны в конце концов заканчиваются, и украинская также завершится, но после этого должен быть установлен именно справедливый мир.

Сырский пояснил, что справедливый мир предусматривает прекращение боевых действий вдоль текущей линии фронта, без каких-либо предварительных условий и без отказа от украинских территорий.

Главнокомандующий также заявил, что в армии просчитывают возможные действия на случай прекращения американских военных поставок. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на поддержку европейских партнеров, которые, при необходимости, должны быть готовы оказать необходимую помощь, ведь Украина, по его словам, защищает не только себя, но и всю Европу.

