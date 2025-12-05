Відео
Сирський висловився щодо можливої здачі Україною територій

Сирський висловився щодо можливої здачі Україною територій

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 21:11
Україна продовжить воювати, якщо не буде справедливого миру, — Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ОПУ

Україна продовжить боротьбу, якщо не буде досягнуто справедливого миру. Українські військові не складуть зброю у разі провалу дипломатії та мають ресурси для продовження операцій.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський в інтерв’ю Sky News.

Умови України для закінчення війни

Відповідаючи на запитання, чи не стануть жертви військових марними у випадку, якщо Україну змусили б погодитися на угоду та віддати частину територій, Сирський зазначив, що навіть не розглядає такого сценарію. За його словами, усі війни зрештою закінчуються, і українська також завершиться, але після цього має бути встановлений саме справедливий мир.

Сирський пояснив, що справедливий мир передбачає припинення бойових дій уздовж поточної лінії фронту, без будь-яких попередніх умов і без відмови від українських територій.

Головнокомандувач також заявив, що в армії прораховують можливі дії на випадок припинення американських військових поставок. Він підкреслив, що Україна розраховує на підтримку європейських партнерів, які, за потреби, мають бути готові надати необхідну допомогу, адже Україна, за його словами, захищає не лише себе, а й усю Європу.

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів про ситуацію у районі Покровська. Він зазначив, що наразі там тривають бої, і українські воїни продовжують утримувати північну частину міста.

А також Олександр Сирський відвідав Купʼянський напрямок. За його словами, там бої відзначаються високою динамікою, що вимагає максимальної узгодженості дій. Крім того, він спростував російські фейки.

війна ЗСУ війна в Україні Олександр Сирський фронт
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
