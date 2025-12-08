Відео
Головна Армія Сирський заявив про покращення підготовки мобілізованих

Сирський заявив про покращення підготовки мобілізованих

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 12:32
Сирський розповів про посилення військової підготовки та мобілізації
Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна продовжує нарощувати обороноздатність на тлі безперервних наступальних дій ворога. Саме тому зараз зусилля командування направлені на мобілізацію, рекрутинг та підвищення якості підготовки військовослужбовців.

Про це генерал заявив у своєму зверненні в понеділок, 8 грудня.

Сирський про покращення мобілізації та військової підготовки

За словами головнокомандувача, основний фокус роботи командування зосереджений на людях, а саме покращення навичок особового складу.

"Ключова точка докладання наших зусиль — не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти — і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед. Строк БЗВП вже збільшений до 51 дня. Крім цього, є фахова підготовка та адаптаційний період у підрозділах. Вимога часу — вдосконалити цей процес, підвищити рівень інструкторів та обладнання навчальних центрів, аби на виході мати справді боєздатного воїна", — сказав Сирський.

Крім того, під час  щомісячної наради з питань підвищення якості підготовки генерал заслухав доповіді про стан навчання за останній місяць, розвиток БЗВП у бойових бригадах, посилення безпеки на полігонах та відбір інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів. Окрему увагу приділили адаптації новачків у навчальних центрах.

"За результатами аудиту маємо відгуки з усіх навчальних центрів по кожному з десятка предметів БЗВП. Чітко бачимо лідерів, на яких повинні рівнятись інші", — написав Сирський.

Ще одним напрямком реформування підготовки стало відведення навчального процесу від зони бойових дій. За рішенням командування, армійські корпуси закріплюються за полігонами у центральних та західних регіонах України, що має мінімізувати ризики для особового складу. Головнокомандувач доручив прискорити будівництво та оснащення укриттів, а також ухвалити невідкладні організаційні рішення для усунення недоліків.

Нагадаємо, Олександр Сирський висловився про можливість передачу територій України РФ.

А також головнокомандувач ЗСУ розповів про основну стратегію у війні з Росією.

ЗСУ Генштаб ЗСУ мобілізація Олександр Сирський військова підготовка
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
