Сырский назвал, чего больше всего не хватает украинским военным

Александр Сырский. Фото: кадр из видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объяснил, чего критически не хватает военным на фронте. В частности, речь идет об артиллерийских боеприпасах.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью телеканалу ZDF.

Война в Украине и потребности ВСУ

Сырский отметил, что война требует огромного количества ресурсов разного рода. По его словам, Украине самостоятельно не под силу бороться против российских оккупантов, учитывая размеры, масштабы экономики и военную промышленность врага.

"Кроме того, мы должны обязательно вспомнить еще один мощный аспект — это ежедневные воздушные удары российских "шахедов" по нашей инфраструктуре, по нашей промышленности, по нашим объектам энергетики, объектам жизнеобеспечения гражданского населения, ну и фактически по населенным пунктам. Ежедневно от 130 до 400, а иногда до 700 "шахедов" наносят удары периодически в комбинации с крылатыми, баллистическими ракетами", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Он говорит, что фронт нуждается в значительном количестве боеприпасов различных типов, современных средствах радиоэлектронной борьбы, бронетранспортерах для защиты пехоты.

Сырский подчеркнул, что наряду с поддержкой партнеров ключевым остается развитие украинского оборонного производства — особенно дронов, в частности реактивных беспилотников, которые уже продемонстрировали высокую результативность во время ударов по военным и стратегическим целям вглубь территории России.

