Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Сырский объяснил, чего критически не хватает на фронте

Сырский объяснил, чего критически не хватает на фронте

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 14:41
Сырский назвал, чего больше всего не хватает украинским военным
Александр Сырский. Фото: кадр из видео

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский объяснил, чего критически не хватает военным на фронте. В частности, речь идет об артиллерийских боеприпасах.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью телеканалу ZDF.

Реклама
Читайте также:

Война в Украине и потребности ВСУ

Сырский отметил, что война требует огромного количества ресурсов разного рода. По его словам, Украине самостоятельно не под силу бороться против российских оккупантов, учитывая размеры, масштабы экономики и военную промышленность врага.

"Кроме того, мы должны обязательно вспомнить еще один мощный аспект — это ежедневные воздушные удары российских "шахедов" по нашей инфраструктуре, по нашей промышленности, по нашим объектам энергетики, объектам жизнеобеспечения гражданского населения, ну и фактически по населенным пунктам. Ежедневно от 130 до 400, а иногда до 700 "шахедов" наносят удары периодически в комбинации с крылатыми, баллистическими ракетами", — отметил главнокомандующий ВСУ.

Он говорит, что фронт нуждается в значительном количестве боеприпасов различных типов, современных средствах радиоэлектронной борьбы, бронетранспортерах для защиты пехоты.

Сырский подчеркнул, что наряду с поддержкой партнеров ключевым остается развитие украинского оборонного производства — особенно дронов, в частности реактивных беспилотников, которые уже продемонстрировали высокую результативность во время ударов по военным и стратегическим целям вглубь территории России.

Напомним, главнокомандующий ВСУ рассказал о текущей ситуации возле Покровска Донецкой области.

Ранее Сырский назвал основную стратегию украинских военных в войне против России.

война ВСУ Украина военная техника Александр Сырский Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации