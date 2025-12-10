Сирський назвав, чого найбільше бракує українським військовим

Олександр Сирський. Фото: кадр з відео

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський пояснив, чого критично бракує військовим на фронті. Зокрема, йдеться про артилерійські боєприпаси.

Про це Олександр Сирський розповів в інтервʼю телеканалу ZDF.

Реклама

Читайте також:

Війна в Україні та потреби ЗСУ

Сирський зауважив, що війна потребує величезної кількості ресурсів різного роду. За його словами, Україні самостійно не під силу боротися проти російських окупантів, враховуючи розміри, масштаби економіки та військову промисловість ворога.

"Крім того, ми повинні обовʼязково згадати ще один потужний аспект — це щоденні повітряні удари російських "шахедів" по нашій інфраструктурі, по нашій промисловості, по наших обʼєктах енергетики, обʼєктах життєзабезпечення цивільного населення, ну і фактично по населених пунктах. Щоденно від 130 до 400, а інколи до 700 "шахедів" завдають удари періодично в комбінації з крилатими, балістичними ракетами", — зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Він каже, що фронт потребує значної кількості боєприпасів різних типів, сучасні засоби радіоелектронної боротьби, бронетранспортери для захисту піхоти.

Сирський підкреслив, що поряд із підтримкою партнерів ключовим залишається розвиток українського оборонного виробництва — особливо дронів, зокрема реактивних безпілотників, які вже продемонстрували високу результативність під час ударів по військових та стратегічних цілях углиб території Росії.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ розповів про поточну ситуацію біля Покровська Донецької області.

Раніше Сирський назвав основну стратегію українських військових у війні проти Росії.