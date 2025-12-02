Сирський розповів про ситуація у Куп'янську

Олександр Сирський. Фото: Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи пошуково-ударного угруповання та тактичної групи, що працюють на Куп’янському напрямку. Під час робочої поїздки він провів змістовну розмову з командним складом, зосередившись на заходах, спрямованих на стабілізацію ситуації в районі Куп’янська.

Про це Сирський написав у Facebook у вівторок, 2 грудня.

Пост Сирського. Фото: скриншот

Сирський про ситуація у Куп'янську

За словами Сирського, оперативна обстановка на цьому напрямку має обнадійливі тенденції. Українським військовим вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Крім того, шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника наразі повністю заблоковані.

Під час візиту Сирський поспілкувався з військовослужбовцями та високо оцінив їхню мужність, професіоналізм і виняткову стійкість. Він подякував бійцям за їхню роботу та віддав відповідні вказівки щодо додаткового забезпечення підрозділів, зокрема засобами для посилення вогневого ураження противника.

Командувач також підкреслив ефективну взаємодію між різними складовими Сил оборони — Збройними силами України, Нацгвардією та іншими структурами.

Сирський на Куп'янському напрямку. Фото: Facebook Олександра Сирського

Сирський спілкується із бійцями. Фото: Facebook Олександра Сирського

Раніше у Генштабі заявили, що Збройні сили України продовжують оборонні операції у Куп'янську. Заяви Росії про те, що вони захопили ці міста не відповідає дійсності.

А начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські заяви про нібито "успіхи" під Куп'янськом не мають нічого спільного з реальністю. Окупанти не контролюють місто та зазнають втрат.