Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Сирський заявив про покращення тактичної ситуації в Куп’янську

Сирський заявив про покращення тактичної ситуації в Куп’янську

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 23:18
Сирський розповів про ситуація у Куп'янську
Олександр Сирський. Фото: Getty Images

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи пошуково-ударного угруповання та тактичної групи, що працюють на Куп’янському напрямку. Під час робочої поїздки він провів змістовну розмову з командним складом, зосередившись на заходах, спрямованих на стабілізацію ситуації в районі Куп’янська.

Про це Сирський написав у Facebook у вівторок, 2 грудня.

Реклама
Читайте також:
Сирський заявив про покращення тактичної ситуації в Куп’янську - фото 1
Пост Сирського. Фото: скриншот

Сирський про ситуація у Куп'янську

За словами Сирського, оперативна обстановка на цьому напрямку має обнадійливі тенденції. Українським військовим вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Крім того, шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника наразі повністю заблоковані.

Під час візиту Сирський поспілкувався з військовослужбовцями та високо оцінив їхню мужність, професіоналізм і виняткову стійкість. Він подякував бійцям за їхню роботу та віддав відповідні вказівки щодо додаткового забезпечення підрозділів, зокрема засобами для посилення вогневого ураження противника.

Командувач також підкреслив ефективну взаємодію між різними складовими Сил оборони — Збройними силами України, Нацгвардією та іншими структурами. 

Сирський заявив про покращення тактичної ситуації в Куп’янську - фото 2
Сирський на Куп'янському напрямку. Фото: Facebook Олександра Сирського
Сирський заявив про покращення тактичної ситуації в Куп’янську - фото 3
Сирський спілкується із бійцями. Фото: Facebook Олександра Сирського

Раніше у Генштабі заявили, що Збройні сили України продовжують оборонні операції у Куп'янську. Заяви Росії про те, що вони захопили ці міста не відповідає дійсності.

А начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські заяви про нібито "успіхи" під Куп'янськом не мають нічого спільного з реальністю. Окупанти не контролюють місто та зазнають втрат.

війна ЗСУ Харківська область Куп'янськ війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації