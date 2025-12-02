Сырский рассказал о ситуации в Купянске

Александр Сырский. Фото: Getty Images

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил подразделения поисково-ударной группировки и тактической группы, работающие на Купянском направлении. Во время рабочей поездки он провел содержательный разговор с командным составом, сосредоточившись на мероприятиях, направленных на стабилизацию ситуации в районе Купянска.

Об этом Сырский написал в Facebook во вторник, 2 декабря.

Пост Сырского. Фото: скриншот

Сырский о ситуации в Купянске

По словам Сырского, оперативная обстановка на этом направлении имеет обнадеживающие тенденции. Украинским военным удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Кроме того, пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника пока полностью заблокированы.

В городе продолжаются активные мероприятия по зачистке территории от российских оккупантов, которые, как отметил командующий, могут похвастаться разве что пропагандистскими "успехами". Украинские силы одновременно работают над постепенным вытеснением врага из созданного им плацдарма к северу от Купянска и из других районов, где российское присутствие еще сохраняется.

Во время визита Сырский пообщался с военнослужащими и высоко оценил их мужество, профессионализм и исключительную стойкость. Он поблагодарил бойцов за их работу и отдал соответствующие указания по дополнительному обеспечению подразделений, в частности средствами для усиления огневого поражения противника.

Командующий также подчеркнул эффективное взаимодействие между различными составляющими Сил обороны — Вооруженными силами Украины, Нацгвардией и другими структурами.

Сырский на Купянском направлении. Фото: Facebook Александра Сырского

Сырский общается с бойцами. Фото: Facebook Александра Сырского

Ранее в Генштабе заявили, что Вооруженные силы Украины продолжают оборонительные операции в Купянске. Заявления России о том, что они захватили эти города не соответствует действительности.

А начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские заявления о якобы "успехах" под Купянском не имеют ничего общего с реальностью. Оккупанты не контролируют город и несут потери.