Ситуація на фронті — Сирський розповів, що задумали окупанти

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб

Російська армія не відмовилася від ідеї витіснити українські сили за межі Донеччини та Луганщини, щоб вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак наміри окупантів залишаються нереалізованими завдяки мужності й професіоналізму українських захисників.

Про це у п'ятницю, 18 квітня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після триденної поїздки на фронт.

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Сирський зазначив, що протягом трьох діб працював в операційній зоні військ оперативно-тактичного угруповання "Донецьк", яке несе на собі головний удар весняного наступу російських військ. Під час поїздки він побував майже у всіх бригадах, які стримують найактивніші атаки ворога, зокрема на Покровському напрямку.

"Заслухав доповіді командувача оперативного-тактичного угруповання бригадного генерала Олександра Тарнавського, плідно попрацював з командирами бригад на їх командних пунктах, на місцях вирішив проблемні питання щодо організації бойових дій, забезпечення боєприпасами та матеріально-технічними засобами", — йдеться у повідомленні.

Особливу увагу Сирський приділив підготовці штурмових груп і контролю за якістю проведення бойових дій. Він наголосив, що це має бути постійною відповідальністю як командирів бригад, так і командирів батальйонів.

"Віддав необхідні розпорядження щодо вирішення проблемних питань та задоволення наявних потреб", — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зустрівся з військовими. Фото: Генштаб

Щодо планів ворога, генерал підкреслив, що російська армія не відмовилася від ідеї витіснити українські сили за межі Донеччини та Луганщини, щоб вийти на адміністративні кордони цих областей. Однак ці наміри залишаються нереалізованими завдяки мужності й професіоналізму українських захисників.

"Ми продовжуємо оборонну операцію, проводимо контрнаступальні дії і маємо певні успіхи. За останні тижні звільнили близько 16 квадратних кілометрів території в районі населених пунктів Удачне, Котлине, Шевченко", — підсумував Сирський.

Раніше командир батальйону безпілотних систем 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрій Назаренко заявив, що армія РФ намагається просунутись на Донеччині.

Також ми писали, що ЗСУ уразили пункт дислокації бригади РФ, яка вдарила по Сумах.