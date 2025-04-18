Ситуация на фронте — Сырский рассказал, что задумали оккупанты

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

Российская армия не отказалась от идеи вытеснить украинские силы за пределы Донецкой и Луганской областей, чтобы выйти на административные границы этих областей. Однако намерения оккупантов остаются нереализованными благодаря мужеству и профессионализму украинских защитников.

Об этом в пятницу, 18 апреля, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сирский после трехдневной поездки на фронт.

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Сырский отметил, что в течение трех суток работал в операционной зоне войск оперативно-тактической группировки "Донецк", которая несет на себе главный удар весеннего наступления российских войск. Во время поездки он побывал почти во всех бригадах, которые сдерживают активные атаки врага, в частности на Покровском направлении.

"Заслушал доклады командующего оперативной-тактической группировки бригадного генерала Александра Тарнавского, плодотворно поработал с командирами бригад на их командных пунктах, на местах решил проблемные вопросы по организации боевых действий, обеспечения боеприпасами и материально-техническими средствами", — говорится в сообщении.

Особое внимание Сырский уделил подготовке штурмовых групп и контролю за качеством проведения боевых действий. Он подчеркнул, что это должно быть постоянной ответственностью как командиров бригад, так и командиров батальонов.

"Отдал необходимые распоряжения по решению проблемных вопросов и удовлетворения имеющихся потребностей", — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Сырский встретился с военными. Фото: Генштаб

Относительно планов врага, генерал подчеркнул, что российская армия не отказалась от идеи вытеснить украинские силы за пределы Донецкой и Луганской областей, чтобы выйти на административные границы этих областей. Однако эти намерения остаются нереализованными благодаря мужеству и профессионализму украинских защитников.

"Мы продолжаем оборонительную операцию, проводим контрнаступательные действия и имеем определенные успехи. За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", — подытожил Сырский.

Ранее командир батальона беспилотных систем 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Андрей Назаренко заявил, что армия РФ пытается продвинуться в Донецкой области.

Также мы писали, что ВСУ поразили пункт дислокации бригады РФ, которая ударила по Сумам.