Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Сирський розкрив, які плани окупантів на фронті вдалося зірвати

Сирський розкрив, які плани окупантів на фронті вдалося зірвати

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 13:14
ЗСУ зірвали плани окупантів на фронті — Сирський розкрив деталі
Олександр Сирський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, які плани російських окупантів на фронті вдалося зірвати завдяки Силам оборони. Зокрема, загарбники хотіли вийти на кордони Донецької області.

Про це Олександр Сирський повідомив під час спілкування зі ЗМІ, передає "Укрінформ" у пʼятницю, 26 вересня.

Реклама
Читайте також:

Зірвані плани Росії на фронті

Сирський зазначив, що під час літньої кампанії російські окупанти планували взяти під контроль та створити "буферну зону" у Харківській та Сумській областях. Крім того, загарбники хотіли захопити Покровську агломерацію.

А вийти на кордони Донеччини ворог планував, захопивши деяку частину територій в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

"Але ці плани ворога не були реалізовані — завдяки вмілим діям наших воїнів, грамотним і продуманим діям командирів, вчасному проведенню корпусної реформи, ефективному ураженню ворожого тилу. Можна сказати, що весняна і літня кампанія росіян фактично зірвані", — заявив Сирський.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті станом на 26 вересня.

Раніше Сирський розкрив деталі наступу України на Добропільському напрямку. За його словами, воїни просуваються вперед.

війна ЗСУ Україна Олександр Сирський Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації