ЗСУ зірвали плани окупантів на фронті — Сирський розкрив деталі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, які плани російських окупантів на фронті вдалося зірвати завдяки Силам оборони. Зокрема, загарбники хотіли вийти на кордони Донецької області.

Про це Олександр Сирський повідомив під час спілкування зі ЗМІ, передає "Укрінформ" у пʼятницю, 26 вересня.

Зірвані плани Росії на фронті

Сирський зазначив, що під час літньої кампанії російські окупанти планували взяти під контроль та створити "буферну зону" у Харківській та Сумській областях. Крім того, загарбники хотіли захопити Покровську агломерацію.

А вийти на кордони Донеччини ворог планував, захопивши деяку частину територій в Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

"Але ці плани ворога не були реалізовані — завдяки вмілим діям наших воїнів, грамотним і продуманим діям командирів, вчасному проведенню корпусної реформи, ефективному ураженню ворожого тилу. Можна сказати, що весняна і літня кампанія росіян фактично зірвані", — заявив Сирський.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що відбувається на фронті станом на 26 вересня.

Раніше Сирський розкрив деталі наступу України на Добропільському напрямку. За його словами, воїни просуваються вперед.