ВСУ сорвали планы оккупантов на фронте — Сырский раскрыл детали

Александр Сырский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, какие планы российских оккупантов на фронте удалось сорвать благодаря Силам обороны. В частности, захватчики хотели выйти на границы Донецкой области.

Об этом Александр Сырский сообщил во время общения со СМИ, передает "Укринформ" в пятницу, 26 сентября.

Сорванные планы России на фронте

Сырский отметил, что во время летней кампании российские оккупанты планировали взять под контроль и создать "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, захватчики хотели захватить Покровскую агломерацию.

А выйти на границы Донетчины враг планировал, захватив некоторую часть территорий в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

"Но эти планы врага не были реализованы — благодаря умелым действиям наших воинов, грамотным и продуманным действиям командиров, своевременному проведению корпусной реформы, эффективному поражению вражеского тыла. Можно сказать, что весенняя и летняя кампания россиян фактически сорваны", — заявил Сырский.

