Главная Армия Сырский раскрыл, какие планы оккупантов на фронте удалось сорвать

Сырский раскрыл, какие планы оккупантов на фронте удалось сорвать

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 13:14
ВСУ сорвали планы оккупантов на фронте — Сырский раскрыл детали
Александр Сырский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, какие планы российских оккупантов на фронте удалось сорвать благодаря Силам обороны. В частности, захватчики хотели выйти на границы Донецкой области.

Об этом Александр Сырский сообщил во время общения со СМИ, передает "Укринформ" в пятницу, 26 сентября.

Читайте также:

Сорванные планы России на фронте

Сырский отметил, что во время летней кампании российские оккупанты планировали взять под контроль и создать "буферную зону" в Харьковской и Сумской областях. Кроме того, захватчики хотели захватить Покровскую агломерацию.

А выйти на границы Донетчины враг планировал, захватив некоторую часть территорий в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

"Но эти планы врага не были реализованы — благодаря умелым действиям наших воинов, грамотным и продуманным действиям командиров, своевременному проведению корпусной реформы, эффективному поражению вражеского тыла. Можно сказать, что весенняя и летняя кампания россиян фактически сорваны", — заявил Сырский.

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что происходит на фронте по состоянию на 26 сентября.

Ранее Сырский раскрыл детали наступления Украины на Добропольском направлении. По его словам, воины продвигаются вперед.

война ВСУ Украина Александр Сырский Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
