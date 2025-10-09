Добропільський контрнаступ — Сирський повідомив про успіхи ЗСУ

Олександр Сирський з офіцерами. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські Сили оборони успішно просуваються на Добропільському напрямку, звільнивши понад 180 квадратних кілометрів території. Попри постійні контратаки ворога, підрозділи ЗСУ продовжують наступальні дії та зміцнюють оборону на ключових ділянках фронту.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у своєму Telegram у четвер, 9 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація з Добропільськім контрнаступом

Під час робочої поїздки генерал провів нараду з командуванням на одному з пунктів управління, заслухав доповіді щодо оперативної ситуації та виконання бойових завдань. Він також поспілкувався з командирами підрозділів, які займаються пошуком і ліквідацією російських диверсантів та груп ворога, що залишилися в оточенні.

"Незважаючи на постійні контратаки противника, штурмові підрозділи Сил оборони продовжують наступальні дії на окремих ділянках. Загалом за час операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, 212,9 кв. км — зачищено від диверсантів", — повідомив Сирський.

Головнокомандувач також зазначив, що під час поїздки з’ясував основні проблемні питання та потреби військових, після чого дав необхідні розпорядження.

"З'ясував проблемні питання та потреби нашого наступального угруповання, віддав необхідні розпорядження. Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною", — наголосив він.

За словами генерала, паралельно триває робота над посиленням оборони на Покровському напрямку — зокрема, вдосконалюється логістика, захист транспортних шляхів і критичної інфраструктури.

Зустріч Сирського з бійцями. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, стало відомо, що ЗСУ змогли просунутися на Добропільському напрямку.

А також раніше Олександр Сирський висловився про використання та ефективність дронів під час повномасштабного вторгнення.