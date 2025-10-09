Видео
Главная Армия Сырский сообщил о результатах Добропольского контрнаступления

Сырский сообщил о результатах Добропольского контрнаступления

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 17:59
Добропольское контрнаступление - Сырский сообщил об успехах ВСУ
Александр Сырский с офицерами. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские Силы обороны успешно продвигаются на Добропольском направлении, освободив более 180 квадратных километров территории. Несмотря на постоянные контратаки врага, подразделения ВСУ продолжают наступательные действия и укрепляют оборону на ключевых участках фронта.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram в четверг, 9 октября.

Читайте также:

Какова ситуация с Добропольским контрнаступлением

Во время рабочей поездки генерал провел совещание с командованием на одном из пунктов управления, заслушал доклады по оперативной ситуации и выполнению боевых задач. Он также пообщался с командирами подразделений, которые занимаются поиском и ликвидацией российских диверсантов и групп врага, оставшихся в окружении.

"Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донетчины, 212,9 кв. км — зачищено от диверсантов", — сообщил Сырский.

Главнокомандующий также отметил, что во время поездки выяснил основные проблемные вопросы и потребности военных, после чего дал необходимые распоряжения.

"Выяснил проблемные вопросы и потребности нашей наступательной группировки, отдал необходимые распоряжения. Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной", — подчеркнул он.

По словам генерала, параллельно продолжается работа над усилением обороны на Покровском направлении — в частности, совершенствуется логистика, защита транспортных путей и критической инфраструктуры.

Сирський відвідав Донеччину
Встреча Сырского с бойцами. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, стало известно, что ВСУ смогли продвинуться на Добропольском направлении.

А также ранее Александр Сырский высказался об использовании и эффективности дронов во время полномасштабного вторжения.

ВСУ контрнаступление ВСУ война в Украине Александр Сырский
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
