Главная Армия Дроны поразили более 66 тысяч целей врага — Сырский

Дроны поразили более 66 тысяч целей врага — Сырский

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 13:41
Сырский анонсировал масштабирование подразделений беспилотных систем
Александр Сырский. Фото: Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подчеркнул, что в условиях численного преимущества противника именно беспилотные системы дают украинским силам шанс сдерживать и уничтожать врага. Он отметил важность качества подготовки и инноваций в применении дронов и робототехники, а также сообщил о конкретных результатах их использования за последний месяц.

Об этом Сирский сообщил в официальном Telegram-канале во вторник, 7 октября.

Читайте также:

Сырский о беспилотных системах: результаты и планы

По его словам, в сентябре украинские авиационные беспилотные комплексы нанесли 66,5 тысяч поражений противника — это на 10,8% больше, чем в августе, и из них около 39,2 тысяч приходится на дроны-камикадзе. Также Главнокомандующий отметил, что количество пораженных или уничтоженных военнослужащих оккупационной армии составило 18 159, что на 23% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Он обратил внимание на то, что задачи роботизированных наземных комплексов выполняются почти вдвое чаще, а применение FPV-дронов дает важное оперативное преимущество.

Дрони уразили понад 66 тисяч цілей ворога — Сирський - фото 1
Сообщение Сырского в Telegram. Фото: скриншот

"В условиях значительного преобладания российского агрессора в личном составе беспилотные системы — наш весомый аргумент для сдерживания противника и его уничтожения на поле боя. Нет другого выбора, чем воевать качеством и умением", — подчеркнул Сырский.

Сырский также сообщил, что разведка доложила о развитии у врага подразделений беспилотных систем, новые технические решения и планы их применения, поэтому ВСУ не будут сбавлять темп и усиливать свои подразделения.

Продолжается масштабирование Сил беспилотных систем, рекрутинговая кампания и работа над оптимизацией структуры подразделений и их взаимодействием с пехотой. Главнокомандующий поблагодарил воинов беспилотных систем за вклад в уничтожение противника и призвал и в дальнейшем поддерживать развитие этого направления.

Напомним, что в ночь на 3 октября дроны ВСУ атаковали один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области, расположенный в 1400 километрах от украинской границы.

Ранее мы также информировали, что пограничники роты ударных беспилотных комплексов "Карающая тень" бригады "Форпост" сбили на Волчанском направлении несколько вражеских дронов — "Молния", "Орлан" и "Суперкам".

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
