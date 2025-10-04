Видео
Пограничники показали, как уничтожают технику РФ в небе — видео

Пограничники показали, как уничтожают технику РФ в небе — видео

Ua ru
Дата публикации 4 октября 2025 12:59
Уничтожение дрона в небе пограничниками Форпост
Вражеский БпЛА. Фото: кадр из видео

Пограничники Роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Карающая тень" бригады "Форпост" сбили вражеские беспилотники на Волчанском направлении. Поразить удалось БпЛА "Молния", "Орлан" и "Суперкам".

Видео опубликовала пресс-служба Краматорского пограничного отряда ГПСУ.

"На Волчанском направлении операторы FPV-дронов бригады "Форпост" систематически уничтожают воздушные цели противника", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 4 октября Украина нанесла мощный удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Также мы писали, как Вооруженные силы Украины готовятся к холодам.

пограничники военная техника дроны война в Украине ГПСУ
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
