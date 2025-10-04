Відео
Головна Армія Прикордонники показали, як нищать ворожу техніку в небі — відео

Прикордонники показали, як нищать ворожу техніку в небі — відео

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 12:59
Знищення дрона в небі прикордонниками Форпост
Ворожий БпЛА. Фото: кадр із відео

Прикордонники Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Караюча тінь" бригади "Форпост" збили ворожі безпілотники на Вовчанському напрямку. Уразити вдалося БпЛА"Молнія", "Орлан" та "Суперкам".

Відео опублікувала пресслужба Краматорського прикордонного загону ДПСУ. 

Читайте також:

Як оператори FPV-дронів знищують техніку ворога

"На Вовчанському напрямку оператори FPV-дронів бригади "Форпост" систематично знищують повітряні цілі противника", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 4 жовтня Україна завдала потужного удару по одному з найбільших нафтопереробних заводів РФ.

Також ми писали, як Збройні сили України готуються до холодів.

прикордонники військова техніка дрони війна в Україні ДПСУ
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
