Знищення дрона в небі прикордонниками Форпост

Ворожий БпЛА. Фото: кадр із відео

Прикордонники Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Караюча тінь" бригади "Форпост" збили ворожі безпілотники на Вовчанському напрямку. Уразити вдалося БпЛА"Молнія", "Орлан" та "Суперкам".

Відео опублікувала пресслужба Краматорського прикордонного загону ДПСУ.

"На Вовчанському напрямку оператори FPV-дронів бригади "Форпост" систематично знищують повітряні цілі противника", — йдеться в повідомленні.

