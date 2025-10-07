Відео
Головна Армія Дрони уразили понад 66 тисяч цілей ворога — Сирський

Дрони уразили понад 66 тисяч цілей ворога — Сирський

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 13:41
Сирський анонсував масштабування підрозділів безпілотних систем
Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський підкреслив, що за умов чисельної переваги противника саме безпілотні системи дають українським силам шанс стримувати й знищувати ворога. Він наголосив на важливості якості підготовки та інновацій у застосуванні дронів і робототехніки, а також повідомив про конкретні результати їхнього використання за останній місяць.

Про це Сирський повідомив в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 7 жовтня.

Читайте також:

Сирський про безпілотні системи: результати і плани

За його словами, у вересні українські авіаційні безпілотні комплекси завдали 66,5 тисяч уражень противника — це на 10,8% більше, ніж у серпні, і з них близько 39,2 тисяч припадає на дрони-камікадзе. Також Головнокомандувач відзначив, що кількість уражених або знищених військовослужбовців окупаційної армії склала 18 159, що на 23% більше порівняно з попереднім місяцем. Він звернув увагу на те, що завдання роботизованих наземних комплексів виконуються майже вдвічі частіше, а застосування FPV-дронів дає важливу оперативну перевагу.

Дрони уразили понад 66 тисяч цілей ворога — Сирський - фото 1
Допис Сирського у Telegram. Фото: скриншот

"В умовах значного переважання російського агресора в особовому складі, безпілотні системи – наш вагомий аргумент для стримування противника та його знищення на полі бою. Не маємо іншого вибору, аніж воювати якістю та вмінням", — наголосив Сирський.

Сирський також повідомив, що розвідка доповіла про розвиток у ворога підрозділів безпілотних систем, нові технічні рішення та плани їхнього застосування, тому ЗСУ не зменшуватимуть темп і посилюватимуть свої підрозділи.

Триває масштабування Сил безпілотних систем, рекрутингова кампанія та робота над оптимізацією структури підрозділів і їхньою взаємодією з піхотою. Головнокомандувач подякував воїнам безпілотних систем за внесок у знищення противника та закликав і надалі підтримувати розвиток цього напряму.

Нагадаємо, що в ніч проти 3 жовтня дрони ЗСУ атакували один із найбільших російських нафтопереробних заводів "Орскнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області, розташований за 1400 кілометрів від українського кордону.

Раніше ми також інформували, що прикордонники роти ударних безпілотних комплексів "Караюча тінь" бригади "Форпост" збили на Вовчанському напрямку кілька ворожих дронів — "Молнія", "Орлан" та "Суперкам".

ЗСУ дрони Олександр Сирський FPV-дрони Сили безпілотних систем ЗСУ
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
