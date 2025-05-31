Росіяни наступають на Запорізькому напрямку — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: Сирський/Telegram

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів підсумкову нараду за результатами діяльності ЗСУ у травні 2025 року. Відтак, він повідомив, що наразі російські війська проводять активні наступальні дії на Запорізькому напрямку.

Про це Сирський поінформував у Telegram у суботу, 31 травня.

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За інформацією Головнокомандувача, українські захисники продовжують стримувати окупантів, завдаючи їм значних втрат.

Як зазначив Сирський, наразі основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з РФ районах Сумської області.

Крім того, російські війська значно активізувалися на Запорізькому напрямку, де проводять активні наступальні дії.

"Вживаємо заходів для підвищення стійкості оборони наших військ шляхом посилення резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника. Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, у тому числі й на території країни-агресора", — зауважив очільник ЗСУ.



А також додав, що українські захисники максимально нищать ворога ще на підході до позицій. Зокрема, активно працює українська артилерія, авіація, безпілотні системи.

Сирський під час підсумкової наради. Фото: Сирський/Telegram

Сирський про втрати РФ та операцію ЗСУ на Курщині

За даними Сирського, лише за травень, станом на 31 число, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу.

Головнокомандувач зауважив, що українські військові знищують російських загарбників та їхній оборонний потенціал і у глибокому тилу.

Так, засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території РФ — уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей — потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БпЛА.

Сирський наголосив, що триває операція ЗСУ на Курському напрямку. Ворог тримає тут свої найкращі частини, які планував залучити на сході. Силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат та захищати наші північні кордони.

Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними.

Очільник ЗСУ поінформував, що продовжується планова робота з переходу Сил оборони на корпусну систему. За його словами, це дозволить підвищити якість управління військами та посилить контроль за станом та ефективністю застосування бойових бригад.

"Заслухав пропозиції керівників органів військового управління щодо розв’язання проблемних питань і посилення Сил оборони України. Визначив відповідні завдання", — підсумував Сирський.

Скриншот повідомлення Сирського/Facebook

Нагадаємо, що нещодавно Сирський назвав кількість цілей РФ, які вдалося знищити дронами.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ назвав кількість знищених російських окупантів за 2025 рік.