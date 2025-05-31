Россияне наступают на Запорожском направлении - Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: Сырский/Telegram

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский провел итоговое совещание по результатам деятельности ВСУ в мае 2025 года. Он сообщил, что сейчас российские войска проводят активные наступательные действия на Запорожском направлении.

Об этом Сырский проинформировал в Telegram в субботу, 31 мая.

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Сырский о наступлении на Запорожском направлении

По информации Главнокомандующего, украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, нанося им значительные потери.

Как отметил Сырский, сейчас основные усилия враг сосредоточил на Покровском, Торецком, Лиманском, Новопавловском направлениях, а также на приграничных с РФ районах Сумской области.

Кроме того, российские войска значительно активизировались на Запорожском направлении, где проводят активные наступательные действия.

"Принимаем меры для повышения устойчивости обороны наших войск путем усиления резервами угрожающих направлений и степени огневого поражения противника. Проводим, в частности, и активные действия для улучшения тактического положения, в том числе и на территории страны-агрессора", — отметил глава ВСУ.



А также добавил, что украинские защитники максимально уничтожают врага еще на подходе к позициям. В частности, активно работает украинская артиллерия, авиация, беспилотные системы.

Сырский во время итогового совещания. Фото: Сырский/Telegram

Сырский о потерях РФ и операции ВСУ на Курщине

По данным Сырского, только за май, по состоянию на 31 число, российские оккупанты потеряли более 34 тысяч личного состава.

Главнокомандующий отметил, что украинские военные уничтожают российских захватчиков и их оборонный потенциал и в глубоком тылу.

Так, средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ — поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей — мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БпЛА.

Сырский отметил, что продолжается операция ВСУ на Курском направлении. Враг держит здесь свои лучшие части, которые планировал привлечь на востоке. Силам обороны удается наносить противнику значительные потери и защищать наши северные границы.

В то же время противник имеет преимущество в применении оптоволоконных дронов, что существенно усложняет борьбу с ними.

Глава ВСУ проинформировал, что продолжается плановая работа по переходу Сил обороны на корпусную систему. По его словам, это позволит повысить качество управления войсками и усилит контроль за состоянием и эффективностью применения боевых бригад.

"Заслушал предложения руководителей органов военного управления по решению проблемных вопросов и усилению Сил обороны Украины. Определил соответствующие задачи", — подытожил Сырский.

Скриншот сообщения Сырского/Facebook

Напомним, что недавно Сырский назвал количество целей РФ, которые удалось уничтожить дронами.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ назвал количество уничтоженных российских оккупантов за 2025 год.