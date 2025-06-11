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Головна Армія Сирський показав відео, як ЗСУ вправно знищують окупантів

Сирський показав відео, як ЗСУ вправно знищують окупантів

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 11:44
Сирський показав відео винищення російських сил на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські війська постійно завдають ударів по окупантах як на передовій, так і в тилу. Знищення ворожої техніки та живої сили, за його словами, триває безперервно — і вдень, і вночі.

Відеокадри знищення російських військ Олександр Сирський опублікував на своєму каналі в Telegram.

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"На лінії фронту й у тилу, вдень і вночі — піхоту й техніку — нищимо ворога 24/7", — зазначив Сирський.

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Вибухи. Фото: скриншот
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Атака на цілі. Фото: скриншот

Він наголосив, що кожен знешкоджений окупант наближає справедливий мир для України. Головнокомандувач подякував військовим за незламність, мужність і віру в Перемогу.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб ЗСУ показав відеокадри, як українські воїни знищили установку "Бук-М3". 

Також кількома днями раніше ЗСУ вдарили по ОТРК "Іскандер". 

російські війська ЗСУ Генштаб ЗСУ Олександр Сирський бойові дії
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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