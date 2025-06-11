Сирський показав відео винищення російських сил на фронті

Сирський показав відео, як ЗСУ вправно знищують окупантів
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські війська постійно завдають ударів по окупантах як на передовій, так і в тилу. Знищення ворожої техніки та живої сили, за його словами, триває безперервно — і вдень, і вночі.
Відеокадри знищення російських військ Олександр Сирський опублікував на своєму каналі в Telegram.
Окупанти під атаками ЗСУ цілодобово
"На лінії фронту й у тилу, вдень і вночі — піхоту й техніку — нищимо ворога 24/7", — зазначив Сирський.
Він наголосив, що кожен знешкоджений окупант наближає справедливий мир для України. Головнокомандувач подякував військовим за незламність, мужність і віру в Перемогу.
Нагадаємо, нещодавно Генштаб ЗСУ показав відеокадри, як українські воїни знищили установку "Бук-М3".
Також кількома днями раніше ЗСУ вдарили по ОТРК "Іскандер".
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