Сирський показав відео винищення російських сил на фронті

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські війська постійно завдають ударів по окупантах як на передовій, так і в тилу. Знищення ворожої техніки та живої сили, за його словами, триває безперервно — і вдень, і вночі.

Відеокадри знищення російських військ Олександр Сирський опублікував на своєму каналі в Telegram.

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"На лінії фронту й у тилу, вдень і вночі — піхоту й техніку — нищимо ворога 24/7", — зазначив Сирський.

Вибухи. Фото: скриншот

Атака на цілі. Фото: скриншот

Він наголосив, що кожен знешкоджений окупант наближає справедливий мир для України. Головнокомандувач подякував військовим за незламність, мужність і віру в Перемогу.

Нагадаємо, нещодавно Генштаб ЗСУ показав відеокадри, як українські воїни знищили установку "Бук-М3".

Також кількома днями раніше ЗСУ вдарили по ОТРК "Іскандер".